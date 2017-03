La verdadera Rapunzel

Aliia Nasyrova, nació en Rusia hace 27 años y recurrió a las tijeras por última vez hace 20 años. ¿El resultado? Una melena de dos metros con 29 centímetros de extensión y dos kilos de peso que la acompañan a donde quiera que vaya.

Aliia tarda una hora en peinarse todos los días y tanto ella como su esposo, Iván Balaban aseguran sentirse orgullosos de la extensa y prominente melena. Aunque no tienen un record, aseguran que tampoco les interesa.

Hasta ahora lo más complicado es el momento de dormir, ya que la frondosa cabellera ocupa mucho espacio en la cama. Lo cierto es que la belleza de la joven no ha pasado desapercibida, incluso participó en un reinado de belleza nacional en su país, y aunque no obtuvo la corona, sí pasó a la historia con su extensa y espesa cabellera.



En cuanto a los cuidados que tiene con sus hebras asegura que no son nada especial. “Utilizo productos comunes, como algunos champús y bálsamos que se venden en cualquier tienda. Nunca uso secador, sino que espero a que mi pelo se seque de forma natural, algo que puede llevar hasta 24 horas”.

¿Sabes quién tiene el record del pelo más largo del mundo? En el año 2013 Asha Mandela, nacida en la isla de Trinidad y Tobago lleva más de 30 años sin cortarse el pelo, sus rastas tienen una longitud de 17 metros y asegura que su cabello es su vida.

