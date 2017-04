Conoce a Hailie, la sensual hija del rapero Eminem

En general la vida del rapero, productor y cantante Eminem (43), ha estado marcada por escándalos debido a su total rebeldía y a que no teme decir lo que piensa. Ahora su nombre vuelve a ser noticia, esta vez porque los medios pusieron su lupa en su hija de 21 años, Hailie Scott. ¿La razón?(Mockingbrid), para convertirse en una rubia despampanante, de ojos verdes y una figura estupenda. Incluso antes de graduarse del colegio fue coronada como la reina del prom.

Hailie, es producto del matrimonio entre el artista y Kim Mathers, a quien conoció cuando ella solo tenía 18 años cuando su madre, quien trabajaba en un hogar de niños supo que no tenía familia y la llevó a vivir con ellos. Hailie siempre ha sido el orgullo de su padre, quien le ha dedicado cerca de 22 canciones dentro de las que se encuentran Hailie's Song, My Dad's Gone Crazy, Kim, Beautiful y My Darling.





Y este amor paternal ha sido retribuido por Hailie, quin, por su parte, en 2013, cuando se graduó del colegio con honores y recibió el título Summa Cum Laude con un puntaje de al menos 3.9, les rindió un homenaje a sus padres. “Las personas más influyentes de mi vida son mi mamá y mi papá porque me han impulsado a ser la persona que soy y me han dado todo el apoyo para lograr lo que quiero”, dijo durante el discurso de graduación. Hoy estudia psicología en la Universidad de Michigan con un alto rendimiento académico y no solo es destacada como una de las estudiantes más aventajadas, sino que también asegura que quiere convertirse en empresaria en el futuro.

Eminem y Trump

Su hermosa hija no es lo único que convirtió en noticia al rapero, también lo es por su más reciente tema musical Campaign Speech (Discurso de campaña), en el que da su opinión sobre el estado del país y critica al primer mandatario Norteamericano, Donald Trump y donde en su lenguaje ya característico explica las fantasías sexuales que tendría si se convirtiera en presidente de su país, esto como una manera sarcástica de referirse al escándalo que afronta Trump por las denuncias de varias mujeres que lo acusan de acoso sexual.

