La Barbie negra 'real'

Con tan solo 16 años, Lola Chuil es famosa no solo por su evidente belleza física, también por sus mensajes de empoderamiento femenino. A través de sus redes sociales, la joven neoyorquina se ha dedicado a inspirar muchas mujeres sobre la importancia de la autoestima para alcanzar los sueños y sobre la relevancia de darle prioridad a aspectos como la familia y al amor propio. “Solo quiero decirles a mis seguidoras de la escuela secundaria, especialmente a mis chicas negras, por favor no pierdan el tiempo preocupándose por los chicos. No vale la pena”, dice en una de sus publicaciones. (Vea también: Cómo se vería una Barbie con medidas de mujeres reales).

Lo que no solo cautiva de ella son sus ojos claros y sus finas facciones; de allí el título de ‘La Barbie Negra’, también su capacidad para inspirar. Aunque no es amiga de publicar muchos detalles de su vida, Lola expresó que muchas veces fue ignorada por sus compañeros de escuela y que hacía todo lo posible para poder ‘encajar’. Pasé tanto tiempo preocupándome por mi pelo o por el maquillaje para agradarles. Solía copiarles a las chicas 'malas' (...) y todo lo que logré fue sentirme insatisfecha", escribió en un post que tiene miles de likes en Instagram. (Vea también: 4 Mujeres afroempoderadas en Colombia).

Hoy tiene un ejército de seguidores; en Instagram ya tiene más de 400 mil. Las personas ven en ella un ejemplo a seguir y varios medios de comunicación han afirmado que gracias a su belleza única, Lola podría convertirse en una modelo de talla internacional. Incluso la han comparado con la empresaria y supermodelo inglesa Naomi Campbell. Para que la conozcas más, te dejamos algunas de sus fotografías más populares: (Síguela en Instagram: @typicalblackmum).