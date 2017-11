La siempre polémica: Kim Kardashian

Alo largo de sus 37 años ha pasado mucho en la vida de Kimberly Noel, más conocida como ‘Kim’ Kardashian. Si bien es foco frecuente de críticas por sus polémicos desnudos y fotografías, lo cierto es que la voluptuosa mujer, oriunda de Los Ángeles (California), ha construido todo un emporio empresarial y comercializa su propia marca de maquillaje, de perfumes e incluso un videojuego. (Vea también: 25 razones por las que Kim Kardashian es famosa).

Desde muy joven trabajó vendiendo zapatos y ropa por internet, pues, como ha afirmado en varias ocasiones, "tener dinero y vivir bien es mi prioridad". Saltó a la fama por su amistad con la multimillonaria Paris Hilton y por la difusión de un video de contenido sexual que protagonizó junto a su entonces novio, el rapero Ray J., en el 2007, y desde entonces se ha convertido en toda una estrella de la televisión y de las redes sociales (en Instagram supera los cien millones de seguidores). (Vea también: Tómate una selfie al estilo Kim Kardashian).

Ha demostrado que es más que una famosa que se toma fotografías y recorre las alfombras rojas junto a su esposo, el cantante Kanye West. Kim se ha convertido en una exitosa mujer de negocios que ha hecho su fortuna peldaño a peldaño. Hace poco ocupó el puesto #47 de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo, según la revista Forbes. (Vea también: Kim Kardahian está en la mejor estapa de su vida).

Revista Aló habló, en exclusiva, con la mamá de North (4) y Saint (2), la estelar del show televisivo de Canal E!, programa que este mes cumple una década al aire y que catapultó a la controvertida familia.

¿Te imaginas una vida sin tener las cámaras siguiéndote en todo momento? ¿Alguna vez terminará KUWTK?

Creo que cuando deje de ser divertido, las cámaras se irán. Trabajo con mi familia todos los días, así que eso es un privilegio, es extraordinario. Te diría que espero que no termine nunca. Por supuesto, hay instantes en los que queremos dejar de filmar, pero por ahora me estoy divirtiendo mucho.

Este programa cambió la manera en la que las personas manejan su privacidad. ¿Fue difícil distinguir entre lo que querían mostrarle al público y lo que preferían mantener en privado?

A medida que crecimos buscamos más privacidad, pero aun así todos decidimos hacer el programa. En mi tiempo personal, cuando no estamos filmado, disfruto mi vida íntima y familiar. Pero cuando estamos filmando, me encanta mostrarme como soy. Es una cuestión de encontrar el equilibrio.

¿Cómo se siente ser Kim Kardashian y estar en boca de todos en todo el mundo?

¡No sé! Es emocionante, adoro mi vida y realmente no puedo quejarme. La paso muy bien. (Vea también: Las confesiones íntimas de Kim Kardashian).

Hace poco dijiste que te sorprendió que Jennifer Lawrence aceptara ser una de tus mayores fans...

Soy una gran admiradora de Jennifer Lawrence y adoro sus películas. Me encanta lo divertida, ingeniosa e inteligente que es. Siempre he sido fan de ella, de modo que me encantó que dijera eso.

¿A quién admiras profundamente?

No creo que sea un gran secreto que soy una gran admiradora de Cher y de Celine Dion. Las adoro. A la última la conocí una vez y la vi cantar junto a Andrea Bocelli en el Central Park (Nueva York); ¡fue mágico!... Recuerdo que comenzó a diluviar y yo me quedé ahí, parada bajo la lluvia, viéndolos actuar. ¡Inolvidable!





Adoramos tu versatilidad, sobre todo a la hora de llevar tu melena. ¿Cuál es tu secreto para tener un pelo tan bello y saludable?

Ahora que estoy rubia tengo que hacerme muchos tratamientos capilares. Es difícil tenerlo tan rubio; hay que acondicionarlo mucho, no lavarlo todos los días, etc... Me tomo mi tiempo para no dañarlo y no recalentarlo. En realidad, gasto mucho tiempo y energía en él.

Ocupas el puesto número 47 en la lista 'Forbes' que reconoce a los 100 famosos mejor pagados del 2017. ¿Qué consejos le darías a una mujer para empezar a crear su propio negocio?

Que realmente les preste atención a los números y que no deje que nadie haga las cosas por ella. Hay que empezar haciéndolo todo uno, prestar atención a cada detalle, trabajar mucho y, lo más importante, no rendirse. (Vea también: Detalles del robo de Kim Kardashian en París).

¿Cuál es la clave para tener éxito en la vida?

Ser una buena persona. En cuanto a los negocios, la fórmula está en rodearse de un buen equipo, de personas que estén motivadas como tú y que te inspiren... Creo que eso realmente es importante, además de querer inspirar a los demás.

Sobre 'KUWTK'



Desde rupturas, reconciliaciones y matrimonios hasta nacimientos... el reality Keeping Up With The Kardashians se ha convertido en un fenómeno global que se ve en más de 160 países. En esta nueva temporada, el clan Kardashian mostrará a sus seguidores todo lo que ha significado vivir los triunfos y dificultades frente a las cámaras. ¿Dónde? Canal E!