Las confesiones íntimas de Kim Kardashian

Pese a que ha tratado de mantener un bajo perfil desde el robo en el que fue víctima en octubre pasado en París, Kim Kardashian, vuelve a ser noticia, esta vez por revelar detalles de su vida íntima.

En el último episodio de su reality, ‘Keeping up with the Kardashians’, la artista de 36 años contó detalles de los gustos sexuales de ella y su esposo, el rapero Kanye West, así como su deseo de agradar la familia. “Quiero que mis hijos tengan hermanos, pero los doctores no sienten que sea seguro para mí”, afirmó la más famosa del clan Kardashian-Jenner. (Vea también: 25 razones por las que Kim Kardashian es famosa).

También afirmó que aunque su cuerpo ha cambiado mucho debido a sus dos embarazos (North West y Saint West), el sexo con su esposo sigue siendo muy placentero. “Solo pienso que nunca seré la misma allí abajo”. Sin embargo, agregó: “Kanye dice que le gusta y que siente lo mismo". (Vea también:13 razones por la cuales Kendall es más famosa que Kim Kardashian).

Con esta noticia los rumores de una supuesta separación entre Kim y Kanye llegan a su fin. Los artistas son los padres de North de tres años y el pequeño Saint, de uno.





via GIPHY