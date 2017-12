Karol G, una mujer con pantalones

Con solo 26 años, Karol G se convirtió en una de las grandes representantes del reguetón en Colombia. Su música ha cruzado fronteras y se escucha una y otra vez en países como México, Estados Unidos, España, entre otros. Ahora, se proyecta como la máxima exponente del género urbano con su nuevo álbum. “Esto es solo el comienzo. Voy por mucho más”, asegura la artista.Vengo de una familia de músicos. Mi papá era cantante y tenía una orquesta con la que viajaba y tenía presentaciones en ferias y fiestas municipales. Cuando estaba muy pequeña, él me hizo parte de su show cantando canciones de Pimpinela. De ahí viene la magia de querer ser cantante.Al principio, ser mujer fue mi carta en contra. Uno se vuelve intercambiable para todo y todos, y por eso me hicieron varias propuestas indecentes. Por otro lado, fue muy difícil convencer a la gente de lo que tenía para dar. Había quienes me decían que la música urbana no era para las mujeres por el alto contenido sexual de sus letras. Aunque ya ha ido evolucionando. Fueron los mismos artistas los que me dieron la oportunidad, entre ellos Reykon, Nicky Jam y Daddy Yankee.Ese es un punto crucial de mi carrera. Logré formar parte de una familia musical importante hace dos años gracias al trabajo que he hecho por más de una década. Casi nada fue el primer sencillo que lanzamos en conjunto. Definitivamente, ha sido un proceso de mucho crecimiento.Unstoppable es mi bebé, un compilado de sentimientos y de emociones que dan como resultado 12 canciones. Llevo mucho tiempo dedicada en cuerpo y alma a este trabajo para que fuera perfecto. Sigo teniendo muchas expectativas.Fue muy emocionante. Me hace sentir muy bien que la gente esté aceptando mi propuesta, tanto en mi país como en otros en los que siempre quise sonar. Les debo mucho a mis fanáticos.Iniciaré The Unstoppable Tour, mi gira a nivel mundial. Habrá conciertos en Europa, México, Argentina, Perú, Chile, Colombia y más. También viene mi próximo sencillo, una canción que no está incluida en el disco, y dos colaboraciones sorpresa que están increíbles. El 2018 tendrá Karol G para rato.