Karin Jiménez y su debut como diseñadora

Karin Jiménez se encuentra instalada en su casa en Madrid esperando la llegada de Lucca, el hermanito de Thiago Arias Jiménez. Lejos de su país y de su amada Neiva, la modelo se divierte con su hijo y esposo, el futbolista Santiago Arias, y muestra en sus redes sociales algunas postales de su vida. Una de las últimas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram es una donde se ve con su superpanza en los parques de Disney en París. A días de conocer a su segundo bebé, pues tiene programado su parto para la última semana de octubre, es ese preciso momento en el que los sentidos maternales están más vulnerables que nunca. Y en vez de encerrarse y solo descansar, ella está con más ganas de reinventarse, de forjar proyectos y sacar adelante un nuevo sueño: La Rue by Karin Jiménez se trata de una colección cápsula de ropa interior pensada para las mujeres embarazadas.

¿Cómo han sido estos días previos al parto de Lucca?

La verdad es que son muy agotadores y ando con dolores de espalda, con cansancio, ya casi no duermo; sin embargo, Lucca se mueve todo el tiempo y eso me pone feliz y hace que se me olviden los dolores, estamos muy ansiosos de la llegada del bebé, ya queremos verlo, ver si se parece o no a su hermanito, esa es una curiosidad que tenemos. Con Thiago no sentí casi cansancio, fue mucho más tranquilo, con este nuevo hijo me ha dado de todo: dolor de piernas, de espalda, aunque me he subido menos de peso y la panza ha sido más pequeña. Aunque ambos embarazos han sido distintos y especiales.

¿Qué dicen Santiago y Thiago con la llegada del nuevo integrante de la familia?

Thiago está superintenso conmigo, solo quiere a la mamá y cogerme la panza todo el tiempo. Santi, feliz de conocer al bebé, ayudándome y consintiéndome un montón. También está dedicándole todo el tiempo a Thiago porque sabemos que cuando llegue el otro bebé, por el tema de lactancia, no voy a tener la misma disponibilidad, entonces estamos tratando que se apegue mucho más a Santi. Estuvimos de viaje los tres en Disney en París, también vamos a los parques que hay en Madrid y lo llevo siempre a los entrenamientos del papá.

¿Cuéntanos de dónde surgió la idea de lanzar esta colección de lencería para embarazadas?

Desde que quede en embarazo de Thiago, y lo termine de confirmar cuando lo empecé a lactar, no encontraba sentirme linda o atractiva para mi esposo, claro que muchas veces es cosa de uno, pero sí vive uno como una pequeña depresión porque no nos sentimos bonitas; entonces de ahí nació la idea.

¿Háblanos sobre los diseños sobre los materiales y sobre las prendas?

Son prendas que sirven para el embarazo y a la hora de lactar, funcionan para ambas etapas, tanto los enterizos como los conjuntos de panti y brasier. Son prendas elaboradas en encaje, suavecitas, livianas, sexis, pero manteniendo el pudor del embarazo y la lactancia. La idea es no parar y seguir sacando modelos diferentes más adelante.

Es tu debut como diseñadora… ¿Emocionada?

Estoy feliz, dichosa, yo creo que Thiago me dio la idea y Lucca la fuerza de sacar el proyecto adelante. Es algo que me apasiona y me uní a la marca La Rue porque es una firma que me gusta y quería gestar este sueño lo más pronto posible, así que espero que me vaya bien; lo mejor es que yo misma estoy utilizando las prendas en ambos procesos: embarazo y lactancia.

¿Cuándo estará en punto de venta?

Se venderá por el momento a través de Instagram y seguramente en la tienda de la marca La Rue que está en Medellín. Sin embargo, las personas que vivan fuera de Colombia podrán adquirirlas vía redes de la marca o mías.

¿Qué opina Santi del proyecto?

Santi me está apoyando un montón, me impulsa, es el mejor compañero, se siente muy orgulloso de mí. La dueña de la marca también es muy amiga mía y de hecho somos comadres (Amy Serna), pues soy la Madrina de su bebé.

¿Ya tienes la maleta del parto lista?

Ya la estamos preparando, no pueden faltar los pañales, el primer conjunto de nacimiento, una cámara para grabar esos momentos y mucha Ilusión. La verdad es que acá en España los hospitales le dan a uno casi todo; entonces facilitan mucho las cosas. En Holanda, la hice completa, con cremas y todo y no utilice nada. Así que mejor, menos estrés.

Teniendo en cuenta lo difícil que fue el parto de Thiago, ¿cómo te estás preparando para el de Luca?

Tengo miedo, mucho, no puedo evitar pensar en lo que viví en el parto de Thiago, pues estuve muchas horas en labor de parto, esperando a que dilatara y sufriendo, pero me da tranquilidad el estar en muy buenas manos, me asesoré y busqué lo más parecido a los servicios que ofrecen en Colombia, que la verdad son muy buenos; también tengo a mi esposo a diario diciéndome que va a salir todo bien, así que todo va mejorando.

¿Estás muy consentida?

Mucho, y la verdad es que tratamos de no pensar tanto. Yo soy muy ansiosa y él también, pero sabe cómo manejarlo y desde el minuto cero me enseñó a ir paso a paso y cuando entro en ese frenesí de: ¿Y qué hacemos si pasa tal cosa?", él me calma: "Cuando llegue el momento, veremos". Tengo a mi lado al mejor compañero.

Empieza la cuenta regresiva…

Vivo la cuenta regresiva con alegría y con muchas preguntas. Con Santi estamos subidos en una montaña rusa de emociones y no sabemos cuándo viene la próxima subida, ¡ni la próxima bajada! [Se ríe].