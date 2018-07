¡Se nos casa Justin Bieber!

A sus 24 años le propuso matrimonio a la cantante de 21 en un restaurante en las Bahamas, mientras disfrutaban de una noche de buena comida y música. Según testigos, mientras los huéspedes estaban bailando y disfrutando de la noche, el cuerpo de seguridad del cantante pidió que todos guardaran sus celulares (señal de que algo importante iba a ocurrir). Tras conseguir el silencio absoluto, Justin dio el paso y le pidió matrimonio a Hailey delante de todos. ¡Muy romántico!

Vea también: El amor instagramero de Justin Bieber y Hailey Baldwin

Con esta tierna foto y emotivo mensaje confirmó la noticia:



“Quería esperar un poco más, pero las noticias viajan rápido, escucha simple y claro hailey: ¡estoy tan enamorado de todo lo que eres! Estoy comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti con amor, paciencia y amabilidad. Prometo liderar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo que jesús a través de su espíritu santo nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos. ¡Mi corazón es completamente y totalmente tuyo y siempre te pondré primero! Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no me gustaría gastarlo con nadie más. ¡Me haces mucho mejor persona y nos complementamos perfectamente! No puedo esperar para vivir la mejor temporada de mi vida. ¡Es gracioso porque ahora contigo todo parece tener sentido! ¡lo que más me entusiasma es que mi hermanito y hermana vean otro matrimonio saludable y estable para que busquen lo mismo! El tiempo de Dios realmente es perfecto, nos comprometimos en el séptimo día del séptimo mes, el número siete es el número de perfección espiritual, ¡es verdade, Googlealo! ¿no es eso loco? Por cierto, no planifiqué eso. ¡Dios mío me siento bien de tener nuestro futuro asegurado! Vamos a ser mejores a los 70, bebé aquí vamos. ‘El que encuentra esposa encuentra algo bueno y obtiene favor del señor”. ¡Este es el año de favor!”.