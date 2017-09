Juana Valentina Restrepo ¡En su mejor momento!

Como toda una profesional, Juana Valentina Restrepo deja de ser la estudiante de segundo semestre de Derecho para convertirse en la estrella de este editorial de maquillaje. Es cálida y sonríe con facilidad, y aunque lleva poco tiempo inmersa en el mundo del modelaje (un año), ya se desenvuelve con propiedad. Al igual que James, la tolimense nació y creció con mentalidad de éxito, y si bien se siente orgullosa de ser familiar del 10 de la Selección Colombia, quiere ser reconocida por sus propios méritos. (Vea también: Pilar Rubio: Los más grandes amores de James Rodríguez).

En su cuenta de Instagram tiene más de 240.000 seguidores y siempre postea fotografías junto a su mamá, María del Pilar Rubio, y la pequeña Salomé; pues si hay algo que disfruta la tolimense es su papel de tía. “Es la faceta en la que más me esfuerzo y a la que más amor le pongo. Salomé es mi vida”, dice. (Vea también:Salomé: La hija fashionista de James Rodríguez).

Con la complicidad del fotógrafo y maquillador profesional Rey Tuk –uno de los colaboradores de la Revista ALÓ y quien se ha posicionado como uno de los favoritos de las celebridades–, entramos en el corazón de la joven. (Vea también: "Estoy pendiente y siempre voy a ayudar a James", Daniela Ospina).

Este año tomaste la decisión de incursionar en el modelaje, ¿cómo ha sido esta experiencia?

Este mundo no es fácil y menos en un país como Colombia, en el que esta profesión es tan competitiva por la cantidad de mujeres hermosas que tenemos. Pero trato de hacer lo mejor que puedo y dar lo mejor de mí. Como dicen por ahí: ‘querer es poder’.

En tus redes sociales te vemos con un cuerpo cada vez más atlético y tonificado… ¿cuál es el secreto?

Disciplina y fuerza de voluntad para llevar un programa de alimentación, ir al gimnasio y, en ocasiones, privarse de algunos pecaditos gastronómicos. Llegar a este punto no ha sido fácil. Ha requerido esfuerzo, amor propio y motivación, he tenido bajones de ánimo y también me he desmotivado, pero el deseo de sentirme mejor conmigo misma ha sido más grande. (Vea también: James Rodríguez y Daniela Ospina se separan).

¿Cómo te ‘blindas’ ante las críticas?

Trato de no prestar mucha atención a las opiniones destructivas, pues creo que lo más importante es cómo me siento tanto física como mentalmente. Lo que siempre hago es aferrarme a Dios y a mi familia.

Estás muy concentrada en la creación de tu canal de YouTube. ¿Qué vamos a ver en este?

Me encanta estar conectada con las personas que me siguen, compartir con ellas y contarles mis experiencias, así como darles consejos o responder las preguntas que me hacen en redes sociales. Estoy segura de que esta plataforma es una buena manera de lograrlo. Se llamará ‘Byjuana’, y si todo sale bien, lo lanzaré en un mes. El contenido va a ser muy variado; tendrá rutinas de ejercicio, tips de belleza, las memorias de mis viajes, etc.

Sabemos que eres una apasionada de la moda y que a mediano plazo quisieras involucrarte en el gremio textil...

Sí, me encanta. La moda y el maquillaje son mis pasiones, así que más adelante me gustaría tener mi propia marca. Mi inspiración es Carolina Herrera. Creo que es una casa que transmite la elegancia y la seguridad que debe irradiar una mujer.

Ser hermana de uno de los hombres más queridos del país te convierte en una mujer muy afortunada...

Me siento muy orgullosa de él, es mi inspiración, y así como él ha alcanzado muchos éxitos en su carrera, aspiro a conquistar los míos algún día.

¿Te cuesta oír críticas sobre él?

Totalmente. Lo más difícil es tener que escuchar cuando hablan mal de él, pero en cualquier situación yo siempre lo voy a defender; es mi hermanito adorado. (Vea también: La Selección Colombia también tiene sus churros).

¿Qué tipo de hermano es?

Nuestra relación es muy buena, por lo general, nunca tenemos diferencias, nos gusta disfrutar en familia, nos encanta ir a cenar juntos o sentarnos a hablar por horas...

En plenas eliminatorias al Mundial Rusia 2018, ¿cómo vives los momentos previos y durante cada juego?

Amo el fútbol, lo veo desde que tengo uso de razón, soy hincha del Independiente Medellín. En mi familia vivimos los partidos intensamente, a veces son muy estresantes, pero bueno, eso hace parte de la magia. (Vea también: 15 reglas de oro para lucir la camisera de la Selección Coombia).





Síguela en Instagram: @juanavr98