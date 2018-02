Juan Pablo Urrego: un hombre con espíritu evocador

¿Cómo han sido estos ocho años dándoles vida a tantos personajes?

A lo largo de mi carrera he tenido muchos cambios. Estudiar arte dramático en el exterior me sirvió mucho para madurar y crecer en diferentes aspectos. Cada papel que he interpretado ha sido un reto y lo asumo con toda la seriedad del caso. Ahora tengo más experiencia y soy más consciente porque no solo actúo, también observo, analizo, estudio, interiorizo e investigo. Es un proceso de concentración y de mucho tiempo.

¿Cuál ha sido el papel más desafiante?

Uno de los más retadores fue el de Alias J.J. La mayoría de series o telenovelas biográficas se basan en la vida y obra de alguien que ya falleció, y con Jhon Jairo Velásquez no fue de esa forma. Buscaban una historia polémica y controversial, y creo que lo logramos. Fue un personaje que disfruté demasiado y lo asumí con respeto.

Nuevamente regresas en 'Sin tetas sí hay paraíso 2'…

Estoy muy feliz porque la serie tiene varias sorpresas. Por ejemplo, el regreso de Catalina, la mayor, interpretada por Carmen Villalobos. El cómo se gesta la venganza de 'las catalinas' contra 'las diablas'... en fin. Son tantas cosas que tienen los ingredientes necesarios para mantener al público pegado al televisor en cada capítulo.

¿Cómo veremos a Hernán Darío, tu personaje en la serie, en esta entrega?

Va a estar más enamorado que nunca. Es un hombre muy leal a sus sentimientos por Catalina, la menor. Es despistado y peca por inocente. Tendrá diferentes tropiezos que le generarán problemas con su gran amor. (Vea también: Catherine Siachoque: "Me acepto y soy feliz conmigo misma")

Hablando de amor, ¿cómo está el corazón?

Muy bien. Trato de hacer ejercicio a diario, de alimentarme sanamente para no tener complicaciones en el futuro (risas).

Pero sabemos que andas muy ennoviado con Manuela Valdés.

Sí, es cierto.

Como Hernán Darío, quien ha hecho de todo por Catalina, ¿qué es lo más descabellado que harías por ella?

Uno enamorado es capaz de hacer cualquier cosa. Como coger un avión e irse del país para visitarla por unas horas, hasta dejar un trabajo por estar al lado de la mujer que se ama. Eres capaz de hacer lo inimaginable.

¿Y qué proyectos profesionales tienes para este año?

No puedo revelar mucho, pero haré cine nuevamente. Empiezo a grabar en los próximos meses en Medellín. Es una faceta que me motiva demasiado; espero pronto darles más detalles. (Vea también: La canción de 'Sin tetas sí hay paraíso' que revoluciona las redes)