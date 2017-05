Juan Pablo Posada ¡El retorno del ‘Chuli’ Patiño!

Uno de los personajes de una de las series televisivas más vistas a finales de los 90, Francisco el matemático, fue interpretado por Juan Pablo Posada: ‘El Chuli’ Patiño, un joven que no solo enamoró por su atractivo físico, sino también por el carácter y liderazgo que emanaba su personaje. Diecisiete años después de haberlo visto nacer regresa a la pantalla chica renovado, maduro y con la energía que siempre lo ha caracterizado. Hablamos con Juan Pablo y nos contó cómo fue el renacer del inmortal ‘Chuli’.

¿Qué fue lo que más te gustó de volver a interpretarlo?

El giro que le dan después de tantos años. Reaparece en una faceta completamente diferente a lo que era. Se encuentra con sus compañeros con los que tiene que recordar y revivir muchas historias del pasado. Estará muy interesante la historia del ‘Chuli’ en esta nueva etapa.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando te hicieron la propuesta?

Sentí temor al revivir este personaje después de tantos años, pero después entendí que fue alguien muy reconocido por el público y que a la gente le gustó mucho, entonces me pareció increíble darle vida nuevamente. Creo que muy pocas veces suceden cosas como esta. Supe que estaban invitados otros compañeros, y fue muy bonito darme la oportunidad de volver a estar con ellos en una serie que marcó tanto al público colombiano.

Estuviste en ‘La ley del corazón’, pero antes estuviste alejado un tiempo de la TV. ¿Qué hiciste durante ese lapso?

Sí, estuve alejado unos seis años. Las últimas producciones en las que estuve fueron El escritor de telenovelas y Rafael Orozco. Durante todo ese tiempo me dediqué a mí, a mi familia y a mi finca.

¿Cómo te describes?

Como una persona tranquila, sencilla y relajada. Soy amante de todo lo que hago en mi día a día.

Otra de tus pasiones son los deportes de motor...

Sí, los practico cada vez que puedo. Siempre he sentido una pasión muy fuerte por estos deportes; corro en karts, hago motocrós y ahora hago muchos paseos en moto. Me gusta mucho, es un desconecte total. Tener esa conexión con los deportes y la naturaleza es fascinante. Todos los deportes al aire libre me apasionan. Soy caminante aficionado, me gusta subir montañas, recorrer zonas espectaculares en la mitad de la nada y viajar mucho.

¿Estás ennoviado?

Sí, y estoy muy feliz.

¿Cuál es tu plan favorito en pareja?

Una buena charla, una buena comida, viajar y el arrunche.

¿Cómo te conquistan?

Con sinceridad, autenticidad y mucho consentimiento.

Parece que los años no te pasan; ¿qué haces para mantenerte en forma?

Me cuido mucho con la alimentación y hago ejercicio cada vez que puedo.

¿Cuál es el momento que más recuerdas de tu infancia?

En la finca con mi familia, montando a caballo, caminando entre cultivos de arroz y jugando en los corrales de la finca.

¿Cuál era tu dibujo animado favorito?

Me encantaban todos los de Disney, los Thundercats y Los Pitufos.

¿A quién admiras y por qué?

A mi abuela. Su historia es increíble, es una mujer guerrera, luchadora, berraca; tiene casi 90 años y parece de 20. También admiro mucho a Sebastián Salgado, fotógrafo brasileño. Vale la pena ver su documental para darse cuenta por qué es una persona tan admirable gracias a sus vivencias.

Ese lugar del mundo que te encantaría conocer.

Japón.

Tu última compra.

Unos tenis para correr.

La mejor anécdota de tu vida.

Estar perdido en China durante varias horas.

Tu mentira más reciente.

‘No he dicho mentiras’.

¿Si pudieras tener un poder extraordinario, cuál sería y cómo lo utilizarías?

El poder de tranquilizar a la gente; empezaría a usarlo aquí, en Bogotá.

¿Cuál es tu mayor propósito para el resto del año?

Seguir trabajando mucho, viajando y aprovechando cada día de la mejor manera. Vienen más cosas en televisión de las que próximamente se enterarán. Por ahora seguiré disfrutando el 2017 con todo lo que me traiga.