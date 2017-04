Juan Carvajal, ADN de un cinéfilo empedernido

“Cuando pienso en mi infancia en el Valle del Cauca la recuerdo con el olor del Teatro Vargas, en la esquina de mi barrio, el aroma del incienso de la iglesia San Pío X, donde fui acólito. También la brisa del Pacífico en los viajes que hacíamos a La Bocana y Ladrilleros; el humo en ‘The Wall’ en el Calima; y el Centro, donde conseguía toda clase de películas”.

En el 2000 se trasladó a Bogotá, donde culminó sus estudios universitarios y se graduó en Cinematografía y Fotografía Profesional en la Corporación Universitaria Unitec. Durante su correría laboral trabajó como director creativo en Satelco, donde creó las plataformas multimedia de empresas como Caracol, RCN, Telmex, Claro, Max Media y MTV3. Luego de adquirir una amplia experiencia en este campo fundó su propia compañía: Smart Media Factory, con la que desarrolló programas interactivos para varios países. En el 2013 fundó el Colombian Film Festival New York (CFFNY), que se ha convertido en una importante plataforma para dar a conocer nuestro cine a nivel mundial. También es director artístico de IndieBo, Festival de Cine Independiente de Bogotá.

Llega la quinta edición del CFFNY. ¿Qué es lo más gratificante de esta nueva entrega?

Llegar a los cinco años e inaugurar esta nueva edición con la película Perros, de Harold Trompetero, protagonizada por John Leguizamo, un colombiano muy neoyorquino.

¿Qué es lo más emocionante de dirigir este gran proyecto?

La gente; todo este proyecto es un viaje maravilloso a Colombia a través de su cinematografía.

¿Cuál ha sido la anécdota más maravillosa que has vivido con este Festival?

Guardo para siempre las lágrimas de emoción de una mujer chocoana que asistió al estreno de Chocó (película de Jhonny Hendrix) y que llevaba muchos años sin poder volver a Colombia por su situación migratoria. Al final de la película nos dejó la huella perenne de lo que significa el festival al decirnos que había vuelto a caminar por las calles de Quibdó y había sentido de nuevo a su gente y a su raza a través de esas imágenes.

¿A dónde quieres llegar?

Quiero seguir abriendo ventanas a la industria independiente. Después de crear el Colombian Film Festival NY e IndieBo lanzaré un nuevo festival en el corazón de Times Square que se llamará Somos.

¿Si fueras la inspiración para una película, cómo te la imaginas y qué título tendría?

Me la imagino siempre a contracorriente y se llamaría ‘El salmón’.



También eres es el director artístico de IndieBo. ¿Cómo va este gran proyecto cinematográfico de Bogotá?

Es un festival maravilloso que ha tenido una gran receptividad por parte de la ciudad, y eso nos motiva mucho a seguir innovando y trabajando en su selección para retribuir el cariño del público con buen cine.

¿Con qué celebridad de Hollywood te encantaría trabajar?

Con Robert De Niro; es un gran tipo. ¿Qué haces en tu tiempo libre?

Veo películas, leo y viajo mucho.

¿Cuál es tu mayor mentira?

Una película que me inventé hace muchos años y que afectó a personas que quiero mucho.

¿Qué es eso que nadie sabe de ti?

Que quise ser franciscano.

¿Qué película te has visto más de tres veces?

Taxi Driver y 12 angry men.

Tu actor colombiano favorito.

John Alex Toro.

Grandes actrices con películas muy malas.

Julia Roberts, Nicole Kidman y Ashley Judd no se han podido salvar de grandes desastres.

¿Si no hubieras elegido la profesión que tienes hoy, a qué te hubieras dedicado?

Veterinario.

Tu miedo más grande.

Perder la movilidad.

¿Con qué personaje de la historia te hubiera gustado hablar y qué le preguntarías?

Con Hitchcock; no lo molestaría con preguntas. Lo escucharía.

¿Qué más viene para este 2017?

Se viene IndieBo, que llega con más de 120 películas, mucha realidad virtual, clases magistrales, y después estaré de cabeza en Somos.