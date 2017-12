John Paul Ospina y su (deseado) debut como cantante

Naciste en Canadá, pero tu adolescencia la viviste en Colombia. ¿Cómo es crecer en dos culturas tan diferentes?

Mis papás son paisas, se conocieron en Vancouver en un viaje de turismo. Recuerdo que hasta los 12 años estuve de ciudad en ciudad, en las que máximo duraba dos años radicado. Canadá tiene una mezcla de la cultura anglo y la francesa, de ahí mi gusto por los sonidos alternativos. Y en Colombia fue donde aprendí español y me formé profesionalmente. (Vea también: Silvestre Dangond, el rebelde del vallenato)

¿Cuándo nace tu vocación musical?

Luego de terminar el colegio decidí estudiar arquitectura, porque pensé que ser músico no era una carrera formal. Comencé a tocar con varias bandas en Medellín. De hecho, canté en buses por gusto… Porque nunca pedí dinero. Debí haberlo hecho (risas). En ese proceso descubrí lo que quería, lo que realmente me llenaba el alma. Así que me retiré y comencé a estudiar canto lírico en la Corporación Universitaria Adventista y luego en la Universidad de Antioquia.

¿Si tenías tan claro que lo tuyo era la música, como terminaste siendo uno de los modelos más cotizados del país?

Es una historia bastante particular. Yo estaba en la calle y se me acercó alguien que trabajaba en Informa Models y me sugirió trabajar con ellos. Debuté en pasarela de ropa interior en Colombiamoda. Gracias a ese trabajo fue que emprendí camino en la capital. Fue una época muy bonita.

¿Es cierto que en un evento de moda, Vicky Hernández te propuso formarte como actor en su academia?

Es cierto. Ella misma me ofreció estudiar en su escuela y yo acepté feliz. Siempre he valorado mucho el poder aprender, y supe desde el principio que era una gran oportunidad. Mi primer papel fue en la novela Al ritmo de tu corazón.

¿Luego qué vino?

En tiempo de casting, Mucha música (Citytv) estaba buscando presentador. Cony Camelo se iba del programa porque su carrera como actriz estaba en crecimiento. Audicioné y obtuve el trabajo. Mi primera presentación en vivo fue desastrosa. Aunque con el tiempo y la práctica todo mejoró. Después renuncié para presentarme a Latin American Idol. Confieso que fui impulsivo, pero dio frutos porque viajé a Argentina como participante y logré ser finalista de la primera temporada. (Vea también: Emmanuel Esparza, el guapo de la semana)

Y llegaste a presentar en la cadena de entretenimiento más grande del mundo…

Latin American Idol fue un éxito en Venezuela, que era donde estaban los estudios de E! Entertainment para Latinoamérica. Me llamaron para audicionar como presentador de E! Latin News junto a Daniela Kosán. Fueron siete años de experiencias inolvidables.

¿Por qué decidiste retomar la música?

Mis amigos me impulsaron a dedicarme ciento por ciento a mi sueño. Prácticamente se convirtió en una misión para mí: hacer lo que realmente me apasionaba. El Bogota Music Market también fue un punto decisivo, porque en los últimos años hemos logrado grandes hazañas a nivel musical. He estado trabajando con la Cámara de Comercio para construir una empresa que funcione como plataforma para impulsar artistas internacionalmente, y planificando un show magnífico que verá la luz en el 2020.

Háblanos de tu más reciente sencillo.

Like children again es una balada rock que habla de amor y de esa persona que llega a tu vida para hacerte sentir mariposas en el estómago. Es la canción con la que cerramos un año maravilloso, para concentrarnos en un 2018 lleno de sorpresas.

¿Puedes revelarlas?

Uno de los proyectos que más ansío es Legends, una canción inspirada en dos chicas de la farándula colombiana. Además de mi primer trabajo discográfico, al que le he metido el alma. Quiero contar historias diferentes a través de mi música y sé que el disco será reflejo de ello. ¡Les va a encantar!.