Para Jessica Cediel Hollywood es el límite

Háblanos sobre 'Una comedia macabra'

Fue otro proyecto muy lindo en el que participé gracias a la invitación de una productora peruana. Mi personaje se llama Lamia y fue un reto muy bonito. Aunque es poco lo que puedo decir sobre él, sí puedo asegurarte que me encantó

Por si fuera poco, en breve tiempo comienzas una nueva película, también de la mano de Harold Trompetero y con el actor Róbinson Díaz. ¿De qué se trata y cómo te preparaste para este reto?

A Harold lo amo, le tengo mucho respeto y le agradezco siempre su voto de confianza por mí. Y, pues, Róbinson es el maestro de maestros. Me siento muy privilegiada de tener la posibilidad de aprender tanto de estos dos monstruos de la actuación.

En poco tiempo formaste parte de cuatro muy buenos proyectos cinematográficos y lo hiciste como actriz natural. ¿Has pensado en estudiar actuación?

Mira, para ser honesta, cuando hice la primera película pensé en tomar unos cursos, pero Harold me recomendó que no lo hiciera; él quería ver mi trabajo como actriz natural. Hace poco, en Miami, tomé un curso de ocho clases con una excelente profesora cubano-americana, y eso es todo.

Volviendo al tema de la presentación, ¿crees que los dos años y medio que trabajaste en Univisión marcaron un antes y un después en tu carrera?

Por supuesto. Yo amo Univisión con mi alma. Siempre me trataron a la altura, me enseñaron y me dieron la oportunidad de llegar a muchos hogares; eso no tiene precio. Es más, si me llaman y me dicen que necesitan que vaya a barrer gratis, lo hago (risas).

En varias oportunidades has dicho que tu salida se debió a cambios en la administración e incluso has bromeado diciendo que te echaron.

Sí, me echaron, pero no por mala, porque mi trabajo habló por mí y las buenas relaciones que dejé allá también.

¿El paso por la cadena te sirvió para abrir puertas?

Todas las puertas se abrieron, incluso donde yo ni siquiera pensaba. Con decirte que al día siguiente de contar por medio de mis redes sociales sobre mi salida ya tenía propuestas en Los Ángeles, en Colombia y en Miami.

Con tantas posibilidades, ¿por qué optaste por regresar al país?

Porque mi mamá me convenció, además era una buena oportunidad para estar cerca de mi familia por varios meses, de volver a las raíces y de reencontrarme conmigo, en la tierra en la que crecí y a la que tanto quiero.

Ahora regresas a Miami para pasar una temporada allá. ¿Qué es lo más complicado de estar tan lejos de casa?

Creo que todo es complejo, porque de entrada te encuentras con un choque cultural, con un estilo de vida muy diferente al tuyo. A Estados Unidos le debo mucho, es un país maravilloso, pero el ritmo de vida es difícil. Cuando se habla del 'sueño americano' es literal, porque todo el tiempo tienes sueño, allá uno no para.



Eres una mujer de pasiones, y el baile fue y es otra de ellas. ¿Recuerdas la época de El Quinteto X?

Claro, esa fue una etapa superlinda de mi vida. Creo que tendría unos 16 o 17 años y con Melissa entramos al grupo... Era muy divertido. Incluso nos presentamos en algunas oportunidades, pero por la misma época salieron Los 50 de Joselito y nosotros no pegamos, pero me encantó.

Pero ahí no quedó el tema del baile; poco tiempo después entraste a la orquesta La Pesada y ahí sí tuvieron éxito. ¿Por qué te saliste de allí?

Porque la otra bailarina nos tenía envidia a mi hermana y a mí y me cansé del ambiente y decidí salirme. No tengo por qué estar en un lugar donde no me siento cómoda.

¿Fue algo parecido a lo que ocurrió cuando renunciaste a 'Muy buenos días', porque se decía que tu relación con Laura Acuña no era buena y por eso decidiste irte?

Te puedo decir que aprendí muchísimo, compartí con grandes profesionales en el tema. Le agradezco al programa porque gracias a este entré a los hogares de los colombianos. De Laura te puedo decir que no somos ni fuimos amigas; somos compañeras laborales. Ella es una gran profesional.



Con esa misma sinceridad y fuerza interior que la caracterizan, Jessica tuvo que asumir hace unos años uno de los episodios más difíciles de su vida tras someterse a un procedimiento estético. ¿Cómo está hoy tu salud?Ese tema está en manos de abogados, y mi salud, en manos de Dios. Pero de todo se aprende, y creo que todo lo vivido me puso en un punto de quiebre por todo lo que significó, por lo que viví y vivió mi familia. Eso me dejó una enseñanza muy grande: aprendí a conocerme a profundidad.