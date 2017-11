Javier Ramírez: hablando con el corazón

Luego de un proceso de aceptación con su familia y amigos, Javier Ramírez decidió contarle al mundo entero que vive tranquilo y pleno siendo homosexual. En 7 minutos y 18 segundos contó su verdad, abriéndoles su corazón a sus seguidores. “Solo puedo decirles que este es uno de los momentos más bonitos de mi vida, y poder compartir esto con ustedes me hace feliz y me libera mucho. Nadie tiene derecho a juzgarte, discriminarte, hacerte sentir menos por ser quien eres. Somos hermosos como somos”, escribió el actor junto a la grabación. (Vea también: Cómo ser abiertamente gay y no morir en el intento)

Te sinceraste a través de YouTube. ¿Por qué decidiste hacer pública tu orientación?

No fue fácil. Fue un proceso que viví como muchos otros de mi vida. Quería hablarle a mi público con sinceridad. Espero hayan entendido y aceptado el mensaje, porque ahora me siento libre y feliz conmigo mismo.

¿Qué ha pasado después de revelar la noticia?

Increíblemente, he recibido muchos mensajes de apoyo. Por un lado, mi familia y mis amigos siempre han estado al tanto de la situación. Por otro, las redes sociales son una puerta a la información y a través de ellas es importante ser uno mismo. No hay que vivir para los demás.

¿En la época de colegio sufriste de burlas o comentarios negativos? ¿Cómo recuerdas ese tiempo?

Para ser sincero, no me fue muy bien. En el 2006 hice parte del elenco de Floricienta, un remake basado en la telenovela argentina. Mi personaje era un niño introvertido, muy sensible. Entonces en el colegio decidieron llamarme ‛Floriciento’ y hacerme bullying con la situación.

¿Cómo enfrentaste las críticas siendo tan pequeño?

Siempre he sido muy consciente de que ese tipo de ataques vienen de personas que también sufren mucho. La verdad, aunque fue molesto, nunca fue trascendental. Recuerdo todo con humor.

¿Cómo tomar las mejores decisiones si vemos tantos casos que terminan indebidamente?

Con ese tipo de situaciones nunca sabes cuál es el camino correcto. Lo único que puedo decir con seguridad es que viviendo se aprende. Esa fue la mejor solución.

¿Cuál es tu mensaje para aquellos que viven en silencio esta situación?

Cada quien es libre de decidir qué hacer en su momento con respecto a un contexto como este. Ahora se trata el tema de una manera mucho más abierta y flexible. El mundo está cambiando y es un síntoma de que vamos por buen camino.