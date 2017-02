El desnudo 'hot' de J Lo

Show Me Your Best #ShadesOfBlue Hashtag For This GIF...New Season Premieres March 5th on @nbc! Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 4:19 PST

El video de (@Jlo) ya tiene más de 2,5 millones, la intérprete de Dance again solo lleva puesta una bata de baño y que abre de una manera muy seductora. Aunque solo dura cuatro segundos, alcanzamos a vislumbrar lo candente que será la nueva temporada de Shades of Blue. Con comentarios como: ‘Wow jlo you are hot.





Pero ella es más que una bomba sexy, también es una madre dedicada y amorosa de sus hijos, los gemelos Emme y Maximilian, recientemente su celebraron el cumpleaños número 9 en compañía de su exesposo, el cantante puertorriqueño Marc Anthony, quien acaba de ser noticia por su separación de Shannon de Lima. La expareja trata de llevar una relación amable y cordial por el bien de sus hijos. Pero ella es más que una bomba sexy, también es una madre dedicada y amorosa de sus hijos, los gemelos Emme y Maximilian, recientemente su celebraron el cumpleaños número 9 en compañía de su exesposo, el cantante puertorriqueño Marc Anthony, quien acaba de ser noticia por su separación de Shannon de Lima.