"La sanación de mi madre fue milagrosa " J Balvin

Antes del J Balvin que todos conocen hubo un José Osorio. Uno de apariencia distinta, zigzagueante en su camino, “oveja negra” para su entorno. “Era un torito, un roquero, un rapero”, dice. El cantante, hoy de 32 años, con una carrera alucinante, cantautor, emprendedor, autor de varios de los éxitos más sonados, embajador de marcas y seguido por más de 19 millones de usuarios de Instagram, jamás imaginó que haría de sus habilidades, cara y estilo de vida una empresa mundial con su nombre. En la familia y en el colegio fue siempre “el bueno para cantar, el histriónico”. “Desde niño tuve noción de que con eso podía lograr aplausos, pero a la vez -hasta bien avanzada la adolescencia-, sentí que podía ir más allá”, recuerda sentado en la terraza del hotel en donde se está hospedando en Miami y graba el video con la cantante brasileña Anita. También consiguió ingresar en el Libro Record Guinness por permanecer 22 semanas en la lista ‘Hot Latin Songs’ por su canción Ginza. Su último disco, Energía, alcanzó a ser #1 en 16 países. Y hoy, Mi gente, el reciente éxito del paisa y Willy William, es la canción más escuchada de la lista global de Spotify destronando a Despacito.

Absolutamente guapo y talentoso

La primera vez que entrevisté a J Balvin fue en el 2009 para la Revista Aló. Gustavo Rincón, su jefe de prensa, organizó el encuentro. Sentados en una sala de reuniones del Periódico EL TIEMPO, me contó que se retiró de la universidad Eafit, donde cursaba séptimo semestre de Negocios Internacionales, “pues había sentido el llamado de la música”. También, “que fue campeón de hip hop y free style durante dos años consecutivos y que necesitaba al lado una mujer inteligente y que compartiera sus aficiones”. De pocas palabras, pero muy sonriente, amigable, humilde, unido a su gran talento y a su atractivo físico, ya se encaminaba hacia el éxito con su canción Ella me cautivó. Tres años después lo entrevisté nuevamente, lanzaba el álbum El negocio y era el niño bonito del momento. Su canción Sin compromiso sonaba sin parar… Nuevamente, en el edificio de la Calle 26 con Avenida 68, hicimos un perfil. Ya había dejado la casa de la familia, acababa de firmar con su primera disquera y su carrera iba en ascenso.

Hoy, su atractivo es aún mayor que cuando tenía 23. Ya no es solo el niño bonito, ya no es el reguetonero debutante. Balvin es un artista internacional, rostro de publicidad, embajador de marcas de lujo, líder de opinión y relevante en el mercado discográfico del mundo. Próximo a cumplir 33, ha tocado el cielo y ha pasado temporadas en el infierno aprendiendo a vivir con el más desgarrador e innombrable de los dolores: ver a su madre, el gran amor de su vida, enferma. Esa angustia se impone automáticamente entre él y lo demás. Lo acompaña en todo. En cada segundo, en lo que hace, dice y calla. Está grabada en su cara, en sus ojos, en la cruz que cuelga de su cuello, en los roles que elige, en varios de sus tatuajes. Ella ocupa el fondo de pantalla de su celular, una mujer de sonrisa preciosa, muy parecida a él, a quien llama “Madre”.

Por eso le pedimos que posara, por primera vez para una revista, a su lado. Alba Mery Vásquez es una sobreviviente. Padeció Porfiria Intermitente Aguda, un tipo de cáncer hereditario que ataca la hemoglobina, y del cual casi no hay estudios y, al parecer, no hay medicinas para contrarrestarla…

Háblame de tu relación con tu mamá

Es una conexión muy bonita, es mi mejor amiga, pero por el hecho de ser mi mamá tampoco le doy la razón siempre; es caprichosita (risas). Nuestra relación es muy humana. Más que de madre e hijo, es una conexión muy espiritual, ella es una guía, una mujer que ilumina y siempre tiene esas palabras precisas; es muy buena escribiendo. Cada vez que me despierto me llegan (al celular) esas letras o esos consejos que ella quiere compartir conmigo y me llenan de esperanza.

¿Cómo fue batallar con la enfermedad?

Ella siempre había estado enferma, el problema es que las personas cuando salen de este mal se complican. Fue difícil superarlo, derramé muchas lágrimas, pero Dios le va dando a uno resiliencia, la capacidad de sobrepasar los momentos difíciles. Esa fuerza que no sabes de donde viene, pero la agradeces y te sirve para darles fuerza a los que están alrededor tuyo.

¿Cómo terminó sanándose?

Su calidad de vida fue muy mala durante muchos años porque es algo que está dentro de la sangre. La enfermedad se llama Porfiria Intermitente Aguda, pero ella realmente se curó… no te puedo dar una explicación. Pero es increíble de verdad lo que ha pasado en su vida y los mensajes que tiene para dar, están llenos de buena vibra.

¿Lo describes como un milagro de Dios?

Sí, totalmente. Ella ya se curó, de una manera milagrosa. Durante el transcurso de su enfermedad aprendí mucho de ella, porque a pesar de los dolores siempre estaba ahí sonriendo y echada para adelante. A veces perdía la esperanza, pero volvía y se recuperaba. La respeto y la admiro mucho. El haber pasado por esta situación, hoy me hace más humano. Toda esto, por más artista que seas o el éxito que tengas, te hace quebrantar. Nadie está libre de eso.

Cuando te enteraste de que tu mamá se había sanado, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza?

Que la mente lo puede todo, la cabeza y el espíritu cuando se conectan pueden lograr lo que uno cree imposible, pasas a otro nivel de conciencia. Comparto mucho con ella, me acuesto a dormir a su lado cuando estoy en Medellín, me gustan sus abrazos, que me consienta… Igual, por whatsapp estamos en contacto todo el tiempo.

¿Qué es lo que más extrañas de esa cotidianidad cuando vivías a su lado?

Su cariño de madre. Ella es esa persona que me hace sentir protegido. Extraño estar con mis padres, pero cada vez que puedo me los llevo de viaje y que se den el gusto. También, siempre la llamo para pedirle la bendición cuando me voy a montar en el avión o voy a un evento o a unos premios. Hasta añoro esas 'pelas' que me daba, así ella diga que nunca me pegó. Siempre fue muy exigente pero extremadamente cariñosa.

¿Este año ha estado cargado de buenas noticias: nominaciones, premios, conciertos agotados, etc.?

Estoy supremamente agradecido con Dios, en los Billboard recibimos muchas nominaciones y ganamos dos premios. Hay mucho que agradecer, poco que pedir. Seguimos trabajando todos los días para llevar esto a otro nivel. Los Grammy los espero con emoción, con amor, con gratitud y con ilusión porque me los quiero ganar

En el 2017 hiciste colaboraciones con Jennifer López, Beyoncé y Willy William, entre otros, ¿qué sentiste estando al lado de semejantes estrellas?

Lo primero es no creérsela. Una cosa es saber que tienes una responsabilidad, la otra meterte en la película. Fue maravilloso trabajar al lado de ellos, un regalo de la vida, ahora los admiro mucho más. Mi objetivo es continuar llevando la cultura latina a otro nivel, formar parte de la historia.

¿Cómo fue tu visita al programa de Ellen DeGeneres?

Un sueño, la verdad estoy muy agradecido con Dios y con mis seguidores quienes hacen todo esto posible, me siento privilegiado, orgulloso de ser paisa y de mostrarle al mundo nuestra raza. Adoré el poder cantar Mi Gente y disfrazarme.

¿Cómo no creerse el cuento de la fama tras tanto éxito?

La gente que me rodea ve a Jose y no a J Balvin. Ellos me cuidan y me dan sus consejos y me avisan si estoy cometiendo algún error. Tengo una familia bien sincera, no solo me refiero a mi padre y madre, sino también a amigos que llegaron y me ayudan a crecer como persona.

Cuando vemos al artista, nos percatamos de un hombre que ha hecho su carrera a pulso; cuando vemos a Jose, nos gozamos al tipo divertido. ¿Cuál te gusta más?

Es una pregunta difícil, pero no sufro de trastorno de personalidad (risas). J Balvin viene siendo el mismo, aunque prefiero a Jose, el ser humano, una persona que pasa por buenos y malos momentos. Que tiene miedos, frustraciones, es soñador, alegre, pero ante todo, agradecido. No quiero dejar de sorprenderme con las bendiciones. Todos los días hay un sueño por cumplir, son regalos de Dios.

Desde hace un tiempo has venido trabajando espiritualmente. ¿Disfrutas esa introspección?

Totalmente, pero ser mejor persona también incluye muchos sacrificios porque hay muchos demonios del ego que te atacan. Esa lucha es de todos los días y así logras evolucionar como persona y eso se ve reflejado como artista. Trato de meditar lo que más puedo. Mi maestro, Ramiro Agudelo, me guía para alcanzar mejores niveles.

Y hablando de temas más superficiales, ahora vemos a un Balvin mucho más fashionista, ¿disfrutas tanto la moda?

Desde chiquito, mi mamá hacía lo que se le daba la gana conmigo, me vestía como le parecía y desde entonces, me enamoré de la moda.

¿Qué haces cuando no trabajas?

Voy a cine o monto bicicleta. En mi tiempo libre adoro ver Netflix, estaba pegadísimo con las series: Vikingos y Orange is the new black.

¿Te imaginabas que ibas a lograr tal locura con la canción 'Mi gente'?

Hicimos un tema para homenajear a nuestra raza, queríamos que le diera la vuelta al mundo y Dios no lo ha permitido, está hecha para todos y con el corazón y el alma.

¿Te ves enamorado, casado, con hijos en un futuro?

Claro, sueño con una familia, con mi esposa y con mis hijos, busco algo sólido y para siempre.

