Gabriela Spanic, víctima del bullying y teme por la vida de su hijo

"Hay una loca o un loco que está haciendome una campaña de desprestigio contra mí", así comenzó a destapar Gabriela Spanic el Bullying, que según ella, recibe de parte de los medios. La venezolana lo hizo en medio de una entrevista para el programa La Sopa de Telemundo.

La actriz también aseguró que la ha dicho a los medios todo sobre las amenazas contra ella y contra su hijo. Dice que la siguen, la llaman no la dejan vivir tranquila. "Lo he dicho a las autoridades que hasta que uno no se muera no hacen nada", contó en la entrevista.

Pero su mayor miedo es que le hagan a su hijo Gabriel, quien también ha sufrido de amezas. Aquí esta la entrevista.