"Cada loco con su tema", Lucía Vives

Nació en San Germán, Puerto Rico, país originario de su mamá, Herlinda Gómez, de quién seguramente heredó la belleza innata que hoy la acompaña. ‘Lucy’ estudia filosofía e historia y se prepara con músicos de su edad en la Universidad de Loyola en New Orleans. A pesar de que nuca vivió en Colombia, lo visita al menos dos veces al año, pues aquí vive su papá, de quien conserva su gran sentido del humor. Alegre, arriesgada, artista, independiente, curiosa y ávida de conocimiento, algunas de las características que refleja en sus siempre curiosas e interesantes fotos de Instagram en las que siempre tiene algo para decir.

¿Cómo te describes?

Me contradigo todo el tiempo. Pero siempre estoy consciente de mi interior. Soy una persona abierta, y me gusta describirme con palabras que no existen.

¿Cómo es un día normal para ti?

Para mí es primordial tener varios días anormales en una vida como esta.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Disfruto mucho la playa y los museos. Pero antes de eso viene mi cama y mi cuenta de Netflix.

¿Una frase con la que te identifiques?

Un tatuaje en la espalda de una amiga mía que dice "Cada loco con su tema"

Al igual que tu padre te encanta la música ¿De dónde nace ese gusto?

Mi fascinación con la música viene simplemente de ser humana. Al igual que el resto de los animales en nuestro reino, y sin excluir varias plantas, la música, el ritmo y el sonido, tienen una manera de afectarnos, casi como un hechizo. Ese fenómeno de la música que provoca sentimiento y despierta una energía es algo que, gracias a mi papá entiendo, y que juntos, admiramos mucho.

¿Has pensado en dedicarte a la música?

Por más que tenga infinitas ideas y oportunidades, me hace falta mucho por aprender y conocer. Siento que algún día desarrollaré ese proyecto que tanto me apasionaría compartir con el mundo.

¿Cómo es Carlos Vives cómo papá?

Es un papá como cualquier otro en su medio de trabajo. Que regaña, que a veces no es muy bueno con la tecnología, que ronca como un león por la noche, que es fanático de su equipo, y que se dedica plenamente a su trabajo. Ese es el Carlos que yo conozco, el que me enseñó todas las películas de Charlie Chaplin, y el que me cocina cuando ya es muy tarde para comer.

¿Cuál ha sido su mejor consejo?

“Que nunca se te olvide el sentido común. Acuérdate que es el menos común de todos los sentidos"

¿En qué te pareces a tu mamá y en qué a tu papá?

Por lo que me cuentan, tengo una mezcla interesante de los dos. En lo físico, dejaré que ustedes sean los jueces, en cuanto a la personalidad, tengo el humor de mi padre y la compasión de mi madre. Ambos son tremendos personajes y en eso, nos parecemos todos.

¿Cómo recuerdas tu infancia?

Recuerdo siempre estar afuera, jugando con el césped, trepada en algún árbol o jugando con los patos y los lagartos del barrio. Mi mamá dice que yo "vivía en otro mundo", uno lleno de arena en el pelo y de tierra debajo de las uñas,

¿Cómo enfrentas los momentos difíciles?

Los cambios drásticos de la vida nunca son fáciles. El divorcio de tus padres, la muerte de una persona amada, mudarse a otro país, un desamor. Todo cambio termina siendo en sí un reto. Y al superar, y continuar y seguir sonriendo, no solo enfrentamos, sino que además superamos estos retos u obstáculos, que al final del día son los que nos endurecen, y los que nos definen. Mi mamá siempre dice, "no son las veces que te caes Lucia, sino las veces que te levantas”.

¿El mayor apoyo en tu vida?

Mi primera y única nana, Ramonita, mi abuela-madrina Oti, y mi mamá que también ha sido una de mis mejores amigas y compañeras. Estas son las mujeres que cada día de mi vida me brindan un impulso.

¿Cómo te ves a futuro?

Es una gran palabra. Hoy solo puedo decirte que en ese tal 'futuro', me veo con salud, un trabajo, y con la oportunidad de seguir aprendiendo. El futuro es solo una esperanza, si te consideras humilde.

¿Cuál consideras que es tu estilo?

Depende del día, de mí humor y del lugar

¿Cuál es tu pecado gastronómico favorito?

En este aspecto soy toda una pecadora. Me gustan las tortas, los pies, las galletas, los merengues, macaroons, mantecados, donas y muchos más.

¿Abrimos tu cartera y cuáles son las tres cosas que siempre están ahí?

Una cámara desechable, mi diario, y un recibo estrujado.

¿A quién admiras y por qué?

A mucha gente. Nuestro mundo tiene una historia muy amplia y tiene miles de cosas admirables, hechas por personas que lo son aún más. Admiro a Frida Kahlo como artista y revolucionaria, al igual que admiro a varios poetas como William Blake, William Wordsworth, Sylvia Plath. Sin embrago, hoy siento que desafortunadamente son pocas las personas reconocidas y admirables. Quizás es con el tiempo que nos damos cuenta de las virtudes y los esfuerzos de las personas, como la señorita Rosa Parks o Maya Angelou. Pero aún existen personas como Malala Yousafzai que están haciendo un esfuerzo para corregir lo que falta por corregir en este mundo.

¿Cómo te conquistan?

Con respeto

¿Un plan con amigas?

Ver el atardecer

¿Un lugar para estar sola?

Cualquier tipo de balcón

¿Esa canción que te encanta?

John, el esquizofrénico, de Calle 13.

¿Amuleto de la suerte?

Un cuarzo

Letras que te llevan a volar…

Los objetos nos llaman, de Juan José Millas

¿Número de la suerte?

¡El 3!