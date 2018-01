5 duetos inolvidables de los Grammy 2018

Con los ojos llorosos quedamos los que vimos la impresionante presentación de Elton John junto a la hermosa Miley Cyrus cantando Tiny Dancer.

Tras su presentación la artista escribió en su cuenta de Instagram: "“Sir Elton John, no puedo agradecerte lo suficiente por darme el honor de presentarme contigo esta noche en los Grammys. He amado cada momento que he pasado contigo a lo largo de los años y aprecio cada segundo de tu bondad…”.

Luis Fonsi y Daddy Yankee pusieron a bailar 'Despacito' a todos en el Madison Square Garden de Nueva York

El dúo puertorriqueño logró hacer bailar al público con su exitosa canción 'Despacito.

5 billones y contando... Esa es la cantidad de veces que la canción ha sido reproducido en directo por todos los servicios de streaming, estableciendo un récord mundial. ¡Inesperada! Así fue la presentación de Sting y Shaggy ¿Les gustó la versión de ‘Englishman in New York’ con toques jamaiquinos? El gran ganador de la noche, Bruno Mars, y Cardi B llenaron de energía los Grammy 2018 La pareja contagió con su energía a todos los asistentes de la noche. Su interpretación de 'Finesse', además estuvo llena de color, baile y aplausos entre el público y el escenario. Rihanna brilló con el tema Wild Thoughts que comparte junto a DJ Khaled y Brison Tiller.