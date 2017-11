Gal Gadot ¡Toda una mujer maravilla!

Todas en algún momento hemos querido ser ella, tener superpoderes y vencer los obstáculos que se nos presentan en la vida diaria. Y justamente para llegar a interpretar a Diana Prince (la Mujer Maravilla) –personaje que personificó Lynda Carter en la serie de televisión de la década de los 70–, la israelí Gal Gadot (32) tuvo que soportar muchas críticas y comentarios negativos que le hicieron plantearse la posibilidad de dejar la actuación, pero no la vencieron. (Vea también: Conoce a la israelí que se convirtió en la Mujer Maravilla de hoy).

Desde muy joven mostró la persistencia y la valentía suficientes para alcanzar sus sueños. Con solo 18 años se coronó como Miss Israel; representó a su nación en Miss Universo 2004-2005, se desempeñó como entrenadora deportiva en las Fuerzas de Defensa de Israel y se robó nuestro corazón en su papel de Gisele en la saga Rápidos y furiosos, donde dejó entrever su pasión por las motocicletas y la adrenalina. Una artista entregada a su familia, compuesta por su esposo, Yaron Versano, con quien se casó en el 2008, y sus hijas Alma y Maya.

¿Cómo fue volver a trabajar con Zack Snyder, el director que te dio la oportunidad de darle vida a la Mujer Maravilla en ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’?

Es un amigo muy querido y siento mucho cariño y respeto hacia él. Fue el primero que realmente creyó en mí y me dio esta gran oportunidad. De hecho, había estado pensando en retirarme de la actuación y, en el último momento -justo cuando estaba a punto de tirar la toalla-, me dio el rol de la Mujer Maravilla en la cinta Batman vs. Superman. Es un director fantástico y realmente me encantó trabajar con él en ambos proyectos.

¿Cuáles son las motivaciones de tu personaje (Diana Prince) para querer unir fuerzas con Bruce (Batman) y conformar este equipo?

Ella se da cuenta de que el fin del mundo se está acercando y sabe que la única forma de protegerlo es haciendo lo que ya se ha hecho antes (la última vez que el planeta se enfrentó a esta amenaza), y es luchar unidos. Ella entiende que la única forma de salvar a la humanidad es reclutar a este grupo de superhéroes y lograr que trabajen juntos, como uno solo.

¿Cómo es la relación con Batman ahora que están luchando la misma batalla?

Ambos entienden que hay mucho en juego y los dos quieren salvar el planeta. Tienen algunos desacuerdos en el camino, pero, eventualmente, encuentran la forma de colaborar y trabajar de la mejor manera posible.

Todos tienen habilidades especiales, pero Wonder Woman es independiente de muchas maneras. ¿Cuál crees que es su labor o poder en el equipo?

Creo que ella da su corazón. Diana se preocupa por todo el mundo y por el bienestar de cada participante de la Liga. De alguna manera, ella es la que los mantiene unidos.

Una heroína que se empodera y habla de la importancia de creer en nosotros mismos...

Ella siempre trata de encontrar la manera de ayudar a las personas en diferentes momentos, a que se sientan más fuertes, capaces, amadas y, lo más importante, a creer sí mismas.

¿Recuerdas algún momento o anécdota especial durante el rodaje?

Muchos. Pero particularmente la primera vez que entramos con nuestros disfraces al set. Yo me reía mucho porque era un ambiente muy surrealista (risas). Estábamos filmando escenas bastante intensas y solo era que diera un vistazo a alguien con su disfraz y ya comenzaba a reírme.

¿Y cuál era tu disfraz favorito del grupo?

¡Oh, el mío, claro! (risas)... De lejos.

Justicia’ quedaste embarazada de tu segunda hija, Maya. ¿Cómo viviste esta experiencia maternal en el set?

Filmar una película en sí siempre es muy intenso, y lo es más si le sumas náuseas, migrañas y cosas así. Pero, honestamente, todo fue grandioso.

¿Cómo fue la complicidad con Patty Jenkins, la directora de ‘La Mujer Maravilla’ y una de las mentes maestras de este proyecto?

Siempre sentí que estábamos haciendo algo especial y tener al capitán del barco, la señora Patty Jenkins, hizo todo mucho más mágico. La experiencia fue única. Trabajamos seis días a la semana durante seis meses, con sesiones exigentes, pero muy gratificantes.

Durante su estreno en Colombia, la cinta batió récords de taquilla. ¿Pensaste que se convertiría en un fenómeno mundial?

Creo que cuando todo el equipo está comprometido con un proyecto y cuando tanto los personajes como la historia han sido muy bien pensados, siempre se verá el resultado. Nunca imaginé que esta película lograría el gran éxito que tuvo. Pero cuando la estábamos rodando sentí que estábamos haciendo algo especial, y luego de ver los primeros cortes, simplemente estaba muy orgullosa de ser parte de ella.

¿Qué esperas que la audiencia experimente cuando vea la ‘Liga de la justicia’ en cine?

Espero que disfruten mucho la película y que se gocen la dinámica de la liga trabajando junta. Fue un gran grupo de actores, todos enfocados en dar lo mejor de sí a sus personajes, así que espero que se sientan parte del equipo y de este increíble viaje.