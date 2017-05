Mabel Moreno, con su corazón latiendo a mil

Es más bella en persona que en fotos. Mucho más. Por como se mueve, camina, como habla, como acomoda sus rizos o roza sus dedos índice y pulgar, luego de tomar una taza de té. Por lo que transmite, Mabel Moreno (Bogotá, 1983) es ese tipo de mujer que aparenta disfrutar más caminando descalza entre la hierba que desfilando por una alfombra roja. O sea, tiene ese aura de mujer descomplicada que se hace irresistible cuando se suma a unos ojos miel verdosos y al talento actoral que le acompaña desde hace 16 años cuando arrancó su carrera en la serie juvenil La jaula. Con un nombre que significa “Dios es mi juramento” fue bautizada la bailarina, la emprendedora, la escritora y ahora también cantante. Vea también: (Mabel Moreno, más sexi y enamorada que nunca)

La bellísima bogotana, de 33 años, nos invitó a tomar un té, luego de una sesión de fotos en la que emprende una cruzada porque vuelva la mujer con curvas, la mujer real. “Las jovencitas están siguiendo patrones equivocados, por eso quiero invitar a las peladas a que busquen su autenticidad, a que se quieran con lo bueno y también con sus defectos”, dice. “Mi cuerpo no es perfecto, tengo que entrenar para estar así, lo hago durante una hora cada vez que tengo tiempo, pero no creo que debas cambiar influida por la imagen de otros".

¿Qué es lo que más te ha gustado de darle vida a María del Pilar?

Estaba tan bien escrito el personaje, que no había que buscarle mucho; me fui a mi lado feminista. Tengo una tía que es jueza y ella siendo muy tierna en su hogar, en el trabajo era radical. Le tenían miedo y en ella me inspiré. La idea era que hasta los hombres le tuvieran pánico por su energía y su poder, y fue muy bonito.

¿Te pareces un poco a ella?

Tengo un carácter fuerte, soy clara y cuando tengo que decir las cosas, las digo; de pronto no soy tan radical como ella, soy más dulzona. Pero sí tengo mi lado feminista y en pro del género, sin irme al extremo. También compartimos el humor ácido, sarcástico, pero no soy tan machorra, tan hombruna como ella, pero ese es su mecanismo de defensa por estar rodeada de tantos hombres.

¿Y qué le envidias?

Me gustaría ser tan práctica como ella en el amor… Cuando se acerque el final es que vamos a entender por qué es que es así y no es que sea falta de sentimientos, sino que ha sufrido tanto en la vida y tiene heridas tan profundas, que ella decidió bloquear el tema del amor.

¿Por qué quisieras ser más práctica?

Porque son las que viven más sencillito. Yo le meto mucho corazón al tema, ya cuando me voy a “totaciar” les pongo atención a los avisos para no pasar límites graves y terminar tan mal. Pero soy más corazón que cabeza; definitivamente no hallo esa forma de hacerlo. Es el corazón, y ahí si quién pelea contra él.

Y hablando del corazón… ¿Cómo recuerdas tu divorcio?

Me divorcié hace tres años y asumí ese tema con entereza. Esos puntos de quiebre pueden volverte una mujer amargada, miedosa en el amor y llevarte al lado negativo, o te empoderan inmensamente. Encontré mi voz, hallé lo que me gustaba, era un volver a mí tan chévere que de ahí pa’ lante todo fue para arriba y hasta se reflejó en mi trabajo y mi carrera se disparó.

¿Qué fue lo más complicado?

Lo más doloroso de descubrir es que el amor se puede acabar, que lo que uno soñó para toda la vida no sea y se termine. Pero a la vez es muy liberador porque termina diciéndote algo y te muestra que en la vida no hay nada que esté hecho, y eso es bonito y liberador. Hoy en día estoy superagradecida con las cosas como fueron, porque pienso que fue lo más positivo. Divorciarme fue lo mejor que ha podido pasarme.

¿Sientes que renaciste?

No hay nada que lo ponga a uno más lindo que una tusa. En el fondo creo que es ese reencuentro conmigo misma, con mi ser más profundo, que uno desafortunadamente, cuando está en pareja, empieza a ceder, a dejar de ser por el otro y ese es el error más grave. Al separarme volví a mí, a mi esencia más pura.

Una nueva oportunidad en el amor

¿Y el 2017 también llegó con el amor? ¿Estás muy enamorada de Iván López?

Estoy contenta, tengo el corazón muy contento por todos los lados. Me siento muy, muy feliz (risas).

Iván llegó al final de la sesión de fotos a recogerte y también invitó a nuestros seguidores a que te vean en esta nueva portada. ¿Son muy cómplices como pareja?

A mí no me gusta mucho hablar de eso, prefiero no dar muchos detalles de mi relación y tengo una cábala con eso, porque entre más se guarden las cosas de la vida íntima para uno, es mejor y le hago el quite al tema, pero puedo decirte que es un parcerazo y que ando muy feliz y tranquila.

¿Qué fue lo que más los unió?

Su forma de ser. Es un amigazo, un partner y es una persona muy, muy bonita y a mí me gusta rodearme de gente chévere y bacana y él tiene todos esos ingredientes bonitos, es un gran hombre.

¿Cómo es ese hombre que le gusta a Mabel?

Mi caso es particular. Yo estuve casada por diez años: cinco de novia y cinco casada y fue mi único amor hasta entonces. Me separo y estoy redescubriendo qué quiero y qué no y ando en ese proceso. Las similitudes y lo que converge en esta nueva oportunidad que me estoy dando es que es auténtico, eso es importantísimo, la autenticidad me encanta. Y la tarea de uno, como mujer, es no dejar de ser por el otro. Que esa persona te lleve a ser muy tú y te permita descubrirte en tu profundidad, es muy bonito.

¿Eres una convencida del amor de verdad?

Las relaciones y el amor son muy bonitos porque son el espejo más fuerte que hay y lo que te moviliza por dentro y tus maestros más grandes siempre serán tus parejas y tus amigos y tu familia y tus relaciones. Creo en el amor y le apuesto.

¿Te volverías a casar?

El matrimonio es algo que decides cuando conoces al susodicho, antes son puras conjeturas. Yo no estoy cerrada a nada, la vida da muchas vueltas y algo que le he aprendido a mi mamá es que uno se enamora las veces que sean necesarias, si es un millón, pues así será. Le estoy dando la posibilidad a la vida de que me sorprenda y soy positiva al hablar del amor, el estado más bonito es estar enamorado, entonces: “Bienvenido sea”.

¿Te planteas ser madre?

Sí, más adelante cuando me digan: “hágale que después ya no puede”, ahí lo haría. No se me ha despertado el instinto maternal aún, pero sí me gustaría en algún momento de la vida.