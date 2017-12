“Me fui a vivir con mi novio a los 16 años” Lina Tejeiro

Está tranquila. Se nota en su forma de hablar, pausada, serena y sumamente feliz. A punto de celebrar Año Nuevo y de cerrar un 2017 cargado de aprendizaje y de iniciar un 2018 que proyecta como grandioso, Lina Tejeiro nos confiesa que luego de dedicarse, por años, a planear un futuro incierto y de sentirse insegura consigo misma, decidió vivir en el presente y caminar paso a paso, sin afán y sin crearse expectativas para no llevarse decepciones. “Lo que sí es cierto es que a lo largo de mi vida he hecho la mayoría de las cosas que he querido: he sufrido, me he equivocado, he pedido perdón y he vuelto a empezar”, revela.

¿De verdad eras tan insoportable de chiquita?

Desde niña tenía el carácter fuerte, siempre fui sumamente independiente y frentera. Estudié en un colegio militar, lo cual me hizo optar varias actitudes varoniles que hoy en día he sabido manejar y emociones que he aprendido a plasmar en mi actuación. Sin embargo, era una niña feliz, extrovertida, llena de vida, sin pelos en la lengua; no me daba pena nada, pero era muy mamona, y me aguantaron mucho porque me adoraban.

¿Cómo es eso de que te fuiste de tu casa a los 16 años?

Sí, muy loca, me fui a vivir con mi novio de ese entonces, Sebastián Vega; no tenía mi mente clara, y tampoco tuve en cuenta a lo que me enfrentaba. Me puse muy ansiosa, era mi primera vez viviendo con alguien y, para rematar, no conseguía trabajo y terminé comiendo todo el día de los nervios. Descuidé mi figura y me engordé muchísimo... Y hasta tuve la osadía de hacerme una liposucción con tan solo 16 años.

¿Fue una decisión personal? ¿Qué dijeron tus padres?

No, no lo fue, lo hice por presión laboral. Varios directores, gente de la industria, hasta los propios televidentes me llamaban ‘la gordita’, una idea que me daba vueltas en la cabeza y me deprimía. Me destrozaron el alma con tanto bullying, y mi mánager del momento también me lo sugirió, me dijo: “Amiguita, opérese o no vamos a poder conseguirle trabajo, está como una ballena”. Lo hice, obligué a mi mamá para que firmara los papeles y, como no me cuidé físicamente, terminé el doble de gorda, perdí toda la plata que le invertí a la cirugía. Al tiempo, también finalicé mi relación con Sebastián; me deprimí horrible, me enteré de que iba a tener un hijo con su otra novia, sufrí una tusa muy dolorosa y regresaron mis episodios de anorexia.

¿Cuándo te diste cuenta de que padecías esta enfermedad?

El inconformismo juega un papel importante en la anorexia. Todo comenzó con “me siento gorda”, “nada me queda bueno”, “no quiero comer nada”, “no me siento bien”. Empecé por decir que no me gustaban ni el arroz ni la papa, y hasta probé siendo vegetariana. Los días en los que mi mamá no me acompañaba a grabar eran cuando mis desórdenes alimenticios salían a la luz, no almorzaba y aguantaba hambre todo el día, pensando que así adelgazaría... De tanto aguantar me dio gastritis crónica, pero nunca rebajaba porque tenía episodios de ansiedad en los que comía desaforadamente y luego también vomitaba.

¿Cuándo logras tomar conciencia?

Muchos años después. La inseguridad física es el principal síntoma de la anorexia, no se trata de no comer nunca, sino de alimentarse bien y de hacer ejercicio. De dejarte guiar por un especialista que te sugiera dietas acordes con tu cuerpo, talla y peso, pues son tan importantes las verduras como las harinas, los carbohidratos y las proteínas, todas son indispensables para estar sano... Y esto no lo entendí hasta hace muy poco.

¿Has vuelto a tener alguna crisis?

Tuve una crisis hace unos años, cuando me fui para Buenos Aires; viajé con 400 dólares en el bolsillo y me fui con mi primo y una amiga. Viajé peleada con mis padres, porque estaban a punto de separarse. Estando allá sola, sin plata, trabajando como vendedora o como mesera y odiando esa ciudad, caí en depresión. Comía todo el día, llegué a pesar 72 kilos, vivía con ansiedad, me alimentaba con alfajores y con dulce todo el día porque era lo único que me daba felicidad y para lo que me alcanzaba la poca plata que tenía. Lloraba día y noche...

¿Cuándo tocaste fondo?

Un día, después de haber llorado toda la noche y de que se me hubieran pasado 1.500 pensamientos por la cabeza, me levanté, no fui a trabajar y me paré todo el día frente al balcón. Vivíamos en un piso 11, pensaba en qué iba a hacer de mi vida... Estaba sin trabajo, odiaba mi vida, estaba completamente deprimida, pero esas eran las consecuencias de haber sido tan irreverente, grosera, y de haber tomado malas decisiones. Todo el día pensé en tirarme del balcón y suicidarme, pero, menos mal, llegó mi amiga Diana y me tranquilizó. Hablé con mis padres, les pedí perdón y me devolví para Colombia.



¿Cómo fue reencontrarte con tu familia?

Cuando mi mamá me recogió en el aeropuerto casi no me reconoce. Empecé a comer más sano, me puse a bajar y aunque los fantasmas de la anorexia aparecían de repente, mi mamá estaba a mi lado de cabeza. Mi mánager, Claudia, me llamó, y a los tres meses ingresé al elenco de Primera dama; en la serie también conocí a Greeicy, mi mejor amiga, y a partir de ese momento mi vida cambió. Empecé a asumir con responsabilidad las consecuencias de todo, hoy soy una mujer más consciente de que tengo que cuidarme físicamente, emocionalmente y espiritualmente, y las puertas se empezaron a abrir…





