Mía Astral: Una mujer cósmica

Su nombre de pila es María Pineda, nació en Venezuela y en el universo astrológico es conocida como Mía Astral. Tiene 34 años y empezó hace algunos años con videos cortos en Youtube. Combina su trabajo con meditación, nutrición, crecimiento personal y cábala. Su mensaje ha cruzado fronteras, al punto de alcanzar más de 2.220.000 seguidores, sumando sus redes sociales.

Para muchos, sus libros y posteos son verdaderos manuales de vida moral. ¿La sigues? Te encantará saber que estará en Cali el próximo 23 de febrero y en Bogotá el 24 del mismo mes, presentando su conferencia ‘Mi locura ama tu locura: Guía para amar y no enloquecer en el intento’. Hablamos con ella acerca de este encuentro y nos contó todos los detalles y también algunos datos de su vida.

¿De qué se trata la conferencia que dictarás en Colombia?

Hablaré sobre cómo el amor y la astrología están relacionados y daré algunas claves de cómo aprovechar sus diversas energías para estar plenos. También explicaré por qué los eclipses y otros eventos planetarios nos afectarán en este 2018 y cómo este nuevo año viene cargado de posibilidades.

En cuanto al tema de los eclipses, ¿cómo nos afectan positiva y negativamente?

Los efectos siempre son positivos. Cuando decimos positivo, el ser humano cree que le va a llegar un regalo a la puerta de su casa, y las cosas no son así. A veces pasan cosas que según tu perspectiva son negativas, pero a lo largo del tiempo te darás cuenta de que fue lo mejor que te pudo pasar. Los eclipses solo tienen una función y es alinearte con tu propósito de vida; te van a halar tanto y tan duro como estés lejos de tu propósito.



En términos generales, ¿cómo percibes este 2018?

Como un año de reestructuración económica y que las personas entiendan su función en cuanto al servicio, es decir, que comprendan que vinieron a entregar a este mundo, por los eclipses Leo-Acuario.

¿Qué consejos das a las mujeres para que tengan un año excelente?

Ser muy proactivas. Estoy hablando del análisis-parálisis. Hay alineaciones todos los días y la gran cantidad de información hace que muchas personas (clientes, audiencia, oyentes, lectores) se basen en actuar y no actuar según la información, pero siempre insisto, y sobre todo con Saturno en Capricornio, a salir del análisis-parálisis, porque si no salen, no proyectan, no emprenden, no necesariamente proyectos, pero sí actividades. Difícilmente sentirán la energía y no conectarán. Y hemos venido a este mundo a conectar.

Desde tu postura como coach ontológica, ¿qué es lo que más te sorprende del ser humano?

Que apenas empiezan a trabajar en un patrón sienten que ya deberían tener resultados en ello. Un ejemplo muy básico: la persona que ha acumulado algunos kilos de más piensa que con una semana o dos de comer mucho mejor ya va a ver resultados. Planteo este ejemplo porque en el mundo físico es mucho más fácil de entender, pero en el plano emocional, en el trabajo interno, el 99 por ciento de las personas sienten esto también. Me asombra mucho cómo la tecnología ha llevado al ser humano a pensar que todo es desechable e inmediato; que le cueste tenerse paciencia.

¿Cuáles son tus claves para empoderarte de tus sueños?

Lo principal es la visión; me parece muy importante reforzarla a diario. Con tantas actividades al día tiendo a olvidar mi norte. Sin embargo, cada mañana me doy un momento y recuerdo todas las cosas que quiero manifestar para mantener el norte bien claro. Otra de las claves es tener claro que lo más importante es lo que quiero comunicar y cuál es el sentido de la energía disponible y cómo es la mejor manera de entregarla a los demás. Por último, hago actividad física, es muy importante porque esto me centra, me limpia la mente y me mantiene en buen estado físico.

¿Cuál ha sido tu reto más grande hasta hoy?

Conocerme; es decir, si entiendo mis patrones, entiendo por dónde me llevan. Me veo cayendo en ellos y sé para dónde van las cosas. Con el pasar de los años y con mayor madurez, cuando me veo en este patrón y que volví a caer, tengo la capacidad de disculparme, enmendarme y cambiar de camino.

¿Qué haces antes de ir a la cama y qué después de levantarte?

Antes de dormir leo algún libro que me interese, y apenas me levanto, lo hago con el pie dominante, y eso depende del orificio de la nariz que este más abierto: respiras de lado y lado, así sabes cuál es tu pie dominante para empezar el día.

¿Cómo es un día de Mía Astral?

Empieza a las 5 de la mañana, hago mi visualización, tomo agua con limón y hago actividad física. Al regresar a casa creo contenido para mis redes y pagina web, almuerzo y salgo para la oficina a atender consultas y todos los requerimientos que tenga mi equipo de trabajo. Después de las 6 p. m., el tiempo es dedicado solo para mí y mi familia.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?

Crecer, viajar, conocer más personas, nutrir mis relaciones, que Mía Astral sea un movimiento mucho más grande y comer más rico.