Juan P. Llano y su nuevo desafío en tv

No solo es uno de los actores más guapos y talentosos de nuestro país; su carisma y talento desbordante lo han llevado a cumplir cada reto que la vida le presenta. Aguerrido y de armas tomar, Juan Pablo adora los desafíos y afirma con seguridad que no le tiene miedo a nada. Padre de Violeta (9 años) y Matías (7) y complemento perfecto de su amada esposa, Catalina Gómez, con quien lleva cerca de 15 años de feliz matrimonio. En medio de una apretada agenda por su trabajo como actor, nos contó acerca de la nueva temporada de la competencia Desafío sobre fuego Latinoamérica, producción original de History en la que repite como presentador, y hablamos de sus grandes amores y de lo que viene para el resto del 2019.

Llega una nueva temporada de esta competencia, en la que repites como presentador ¿Cómo recibes este nuevo reto?

Estamos felices todos porque estamos haciendo una nueva temporada y ya conocemos el formato, que es igual al americano, pero más nuestro. Es para mí un orgullo hacer parte de este formato, y espero continuar en él durante muchos años.

¿Cuál es el mayor riesgo que has tomado en tu vida?

Sin dudarlo, es haber decidido ser papá, porque definitivamente, como está nuestro planeta , es un gran riesgo optar por criar y educar. Sacar adelante a un ser humano, sobre todo un buen ser humano, es un riesgo, pero lo hago todos los días con mucho amor.

¿A qué le temes?

Me atrevo a decir que no soy una persona miedosa, mis papás me dieron mucha confianza y me hicieron ser una persona segura. Sin embargo, le temo a la maldad de la humanidad, porque una persona que te quiere hacer daño se puede valer de mil cosas para destruirte.



¿Qué proyectos vienen para ti en la actuación?

Entré en un nuevo proyecto de Canal Caracol del cual todavía no puedo hablar, pero estoy dichoso porque hago parte del elenco.

¿Cuál es tu mentira más frecuente?

No soy una persona que se valga de ellas.

¿Cómo te describes como papá?

Como un papá cariñoso y estricto; soy un padre presente que está el mayor tiempo posible al lado de sus hijos. Ellos son mi vida.

¿Cuál es tu plan favorito en familia?

Viajar, conocer nuevos lugares, sea donde sea, nos encanta estar juntos.

¿Cuál fue la razón por la que lloraste la última vez?

Cuando me dijeron que quedé en el casting de la producción en la que estoy ahora. Fue muy luchado, muy trabajado, y superé varios obstáculos. La verdad, lloré de felicidad porque mi pasión es actuar, y cuando uno corona un casting es algo indescriptible.

Con Cata hacen una pareja fenomenal, ¿cuál es la receta de la felicidad en pareja?

Yo tengo un dicho y es que no hay parejas felices, hay personas felices que forman parejas. Uno primero tiene que estar feliz con uno mismo para poder hacer feliz a otra persona, y pues también hay otra cantidad de tips y cosas que las vamos a publicar en un libro que estamos haciendo con Cata.

Si no hubieras elegido la actuación, ¿qué estarías haciendo?

Sería fotógrafo, pero tengo un gusto oculto por la medicina.

¿Qué planes tienes para lo que resta del año?

Están enfocados definitivamente en el lanzamiento de Desafío sobre fuego, un proyecto al que le queremos buscar más público del que ya tiene. Queremos que la gente se enamore más de esta competencia. También estoy muy enfocado en la nueva producción en la que estoy ahora con Caracol. Ya se enterarán.