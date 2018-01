La buena hora de Jessica Cediel

'Ad portas' de cumplir 36 años, Jessica Cediel luce más tranquila y plena. Ya no la trasnocha la idea de encontrar al hombre de su vida y de triunfar en Hollywood. Aunque sí sueña con casarse y tener una familia, la bogotana va paso a paso y siguiendo la voluntad de Dios. “Él es todo para mí. Mi motor, mi guía, el artífice de mi camino. Cualquier campaña, contrato, negociación... todo, absolutamente todo, lo consulto en oración con Él. Aprendí a entender que todo es a su hora y a su tiempo”.

Más allá de ser una bomba sexi —porque lo es— y una de las mujeres más bellas del país, Jessi, como le dicen sus amigos y familiares, es una mujer amorosa, apasionada y soñadora. Luego de coronarse como virreina en el Concurso Señorita Bogotá (2002), de presentar varios programas de televisión, rodar cuatro películas y codearse con artistas como 50 Cent y Gerard Butler, no le preocupa el qué dirán ni los comentarios malintencionados que recibe en sus redes sociales. “La clave es tener los pies en la tierra y a Dios siempre como prioridad. Soy una mujer de retos, que está enfocada en lo suyo y que cuida mucho sus objetivos. Cuando uno está enfocado en lo que ama y sin estar pendiente de los demás, los resultados saltan a la vista”.

Inicias el año con el pie derecho y cosechando proyectos que sembraste en el 2017. ¿Cómo te recibió el 2018?

El 2017 fue maravilloso y el 2018 comenzó al 2100 por ciento en muchos niveles de mi vida. Ahora estoy enfocada en mi empresa, sin descuidar, por supuesto, mi carrera: la conducción, la actuación y el modelaje. Me encuentro feliz y agradecida, recogiendo los frutos de un trabajo constante.

Es la primera vez que te vemos en un formato como el de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. ¿Cómo fue esta experiencia?

La verdad, fue muy chévere. Se trató de vivencias reales, todo fue muy orgánico y natural. Creo que por eso fue que fluyó y que se ve bien para el televidente. Los destinos (México y Estados Unidos) fueron espectaculares. Si bien soy muy cercana a los dos lugares, los descubrí y viví de manera diferente, como haber sobrevolado Nueva York en helicóptero y conocer las pirámides de Teotihuacán.

La comedia es uno de los géneros más difíciles de interpretar, ¿cómo te sentiste?

Soy una mujer de retos y todos los días me reto en diferentes aspectos. Simplemente significó hacer lo que amo.

La complicidad y la camaradería con Suso, tu compañero de viaje, es evidente. ¿Cómo fueron las grabaciones con él?

Es un personaje muy inteligente y profesional. Siempre hubo una relación muy cordial, de respeto, y eso nos funcionó a los dos. Fueron siete días de trabajo fuerte, pero divertido. Todo fue una aventura.

El año pasado tuviste la oportunidad de darle vida a Yayita en la película animada ‘Condorito’. ¿Qué significó para ti formar parte de una cinta internacional?

Fue un hit, una experiencia espectacular y una producción impecable e increíble. Tener la oportunidad de darle vida a una caricatura que es muy conocida para nuestra cultura es maravilloso.

¿Cuál fue tu mayor reto al prestarle tu voz a la sensual Yayita?

Era la primera vez que hacía doblaje y más para una película de cine internacional. La verdad es que me lo gocé de principio a fin. No me pidieron que impostara la voz o que la cambiara, simplemente que la hiciera más neutral. Me encantó, me enamoré de ella y la hice con todo el amor del mundo.

Hace unos días estuviste de gira promocional en Estados Unidos y te encontraste con 50 Cent y Gerard Butler. ¿Qué tal la experiencia?

Fue muy gracioso. Nos encontramos en Univisión en Miami. Íbamos a entrar al programa Despierta América, yo a promocionar Condorito y ellos a hablar de la película Den of Thieves. Previo a ingresar al set, 50 Cent llegó por la espalda, me abrazó y me dijo:“¡Hola, yo sabía que querías tomarte una foto conmigo!”. Los dos nos reímos. Después, cuando apareció Gerard, le pedí una foto y me respondió que no. Yo quede ¡plop! como Condorito, pero luego se devolvió y exclamó: “Mentiras, claro que sí” (risas). Me preguntó que qué estaba haciendo allá y me dijo que íbamos a estar en competencia en las carteleras de cine de USA”. La verdad fue un momento muy grato; ambos son muy queridos y sencillos.

En el 2017 te estrenaste como empresaria con tu línea de labiales LipBooster Jessica Cediel. ¿Cómo ha sido este proceso?

Sí. Después de 13 años de carrera me lancé por primera vez al mundo empresarial. Estoy feliz y con muchas expectativas. Conquistar el mercado no es fácil, pero tampoco es imposible, y gracias a Dios hemos tenido buenos resultados. Apenas estamos dando los primeros pasos, pero hay muchos planes de expansión.

Con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, eres una de las colombianas más famosas en redes. ¿Cómo te blindas ante los comentarios malintencionados de las personas?

Disfrutó mucho mi trabajo y mi profesión. Infortunadamente, en el mundo digital están los detractores y los que te aman. Pero la verdad yo tengo claro quién soy. Dios, mis amigos y mi familia lo saben. Mi esencia no cambia y no se va a modificar por las críticas destructivas.

Justamente, debido a una fotografía que publicaste al lado de Melina Ramírez recibiste una serie de comentarios negativos respecto a tu estatura. ¿Cuál es tu mensaje de empoderamiento para las mujeres?

A través de mis redes sociales me gusta promover el amor propio y la verdadera esencia; eso es lo que nos hace únicos, especiales y diferentes. Cuando ustedes tienen claro quiénes son, de dónde vienen y para dónde van, nada va a interferir con su plan de vida.



Foto: Instagram @melinaramirez90

Su situación sentimental sigue siendo todo un misterio. Respecto a la pregunta: ¿Es verdad que decidiste darte una nueva oportunidad en el amor?, la presentadora prefirió omitir cualquier información. Al preguntarle a su mánager y hermana Virginia Cediel, afirmó: “Solo te puedo decir que ella está muy feliz”.

Su fórmula para una sonrisa perfecta

Uno de sus principales atractivos son sus labios, los cuales heredó de su padre. A Jessica le encanta cuidarlos y consentirlos: “Mi secreto es aplicarme una exfoliación casera con aceite de coco y azúcar blanca. La dejo unos 30 segundos y listo, los deja espectaculares”. ¿El complemento? Su LipBooster, que los nutre, define y suaviza, dando un efecto de realce prolongado.