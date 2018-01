El sábado pasado, Catherine Siachoque celebró sus 46 años junto a sus amigos y, a distancia, con su esposo, Miguel Varoni, con quien tendrá ‘visita conyugal’ en breve (ella se encuentra

grabando entre Girardot y Bogotá y él está viviendo en Miami). Tal como lo marca su presente, la actriz, con 23 años de exitosa carrera, está pasando por uno de sus mejores momentos

profesionales interpretando a doña Hilda, la amorosa y sufrida madre de Catalina en 'Sin senos sí hay paraíso'.

Con sus rasgos latinos, esqueleto de bailarina de ballet (pasión que la ha acompañado durante toda su vida) y ese encanto entre sonriente y ausente de la gente que vive hacia adentro, pero que expresa lo que siente con tan solo una mirada, ha logrado seducir a miles de televidentes en estas dos décadas de trabajo.

Locuaz, buena conversadora y convincente, se ha convertido en un referente en el mercado latino de Estados Unidos y México y su principal aliciente es darles vida a personajes que les lleguen al alma a los espectadores y que ella se disfrute al máximo. Inteligente, aficionada al arte, al teatro y al baile, racional, consecuente, amante de los animales, vegana y muy sonriente, le huye a cualquier estereotipo con el que quieran etiquetarla.

Que es desparpajada, que es frentera, que intimida, que es muy dulce. Esta es la fama que arrastra la actriz. Acaba de celebrar un nuevo año de vida y, en la plenitud de la cuarta década de su vida, se revela más bien como una mujer reflexiva, trabajadora, metódica y siempre decidida a ser feliz. Retorna en una nueva entrega de la serie Sin tetas sí hay paraíso como doña Hilda, personaje que la ha retado a nivel personal y actoral.

"Los desafíos con la serie son en todas las facetas. Hablando de actuación fue increíble, pues mi personaje pasa por muchos dramas, y el momento en el que se encuentre con Catalina le cambiará la vida. Es más, ese fue el capítulo más visto en Estados Unidos, batimos récord de audiencia; de verdad que es muy emotivo. También el hecho de que mi personaje lleve una cicatriz en el rostro es relevante. Bendito sea Dios por el hecho de participar en un proyecto tan bueno. Todos los que trabajamos en la serie hemos llegado a entender que hay algunos momentos en los que la historia sube y en otros baja. Ya vamos por la cuarta parte y eso nos da tiempo de tener vida y de dejar que la gente se enganche con uno o con otro rol", comenta.

¿Cuál crees que ha sido el secreto del éxito de este proyecto?

Te lo resumo en: ‘Sin un buen libreto no hay paraíso’. Puedes poner a Robert de Niro con una mala historia y no hay manera de que salga adelante. Gustavo Bolívar y sus grandiosas letras. Él lo hace como los dioses y tiene clarísima su historia, los personajes, todo. Él sabe exactamente cómo contarle las historias al público y no solamente al colombiano, también al del resto del mundo.

¿Cómo ha sido regresar a tu país?

Por un lado, me llena de orgullo saber que en Colombia se están haciendo cosas con tanta calidad y darme cuenta de que es un negocio que le da oportunidades a los talentos jóvenes. Por ejemplo, Andrés, uno de los técnicos, que era asistente cuando yo hacía La venganza, hoy es el director de fotografía de la novela y es el más talentoso de todos. Es un buen equipo. Estaban prevenidos porque creían que íbamos a llegar Fabián (Ríos), Carmen y yo con pose de diva, pero a la semana ya éramos una familia. Somos gente trabajadora, que empezamos de abajo y nos ha tocado duro; respetamos a todo el mundo, desde la señora del tinto hasta el director, y somos exactamente iguales y por eso creo que nos ha ido tan bien.

¿Qué sorpresas te has llevado en esta nueva entrega?

Descubrir que hay una cantidad de gente joven, bella y talentosa. Encontrarme con Carolina Gaitán, a quien no conocía. Una mujer maravillosa, divina, que hace de todo, tan dulce, tan talentosa, con tanta madera. Conocer a Juan Pablo Urrego, un niñito inquieto, churro, fit, que se sabe la letra, que tienen el paquete completo. Porque la verdad es que los actores jóvenes han empezado a darse cuenta de que no solo puedes ser bonito, sino que necesitas estar sano, tener talento, buena onda y tener los libretos muy bien aprendidos... aunque siempre hay una que otra excepción.

Carolina te pide varios consejos… Hasta de sus looks.

Ella es divina. Un día me mostró unas fotos de un vestido que iba a usar para cantar y yo le dije: “Eso no lo puedes usar. ¿Eres consciente de que no tienes vestido?”. Estaba muy feo y quedó divina con el enterizo que terminó seleccionando… De mala, le pude haber dicho que el traje estaba divino, pero tiempo después su propia hermana le dijo que ese vestido estaba muy feo, y yo estaba presente. Las dos nos morimos de la risa.





