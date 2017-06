Andrea Serna, a sus 40 años, ¡fuera de serie!

Luego de 17 años de trabajo ininterrumpido, es un icono de estilo, imagen de varias marcas y un referente de la industria fashion del país. Ahora, su pasión por la moda y el diseño, un exquisito e innato gusto y una gran sensibilidad desembocarán en dos proyectos que lanzará a fin de año.

Lideras nuestro especial de los cuerpos más sanos de Colombia. ¿Siempre has sido así de sana y has llevado una vida tan saludable?

Sí, crecí en medio de un ambiente deportivo muy divertido, generalmente formaba parte del equipo de atletismo y basquetbol del colegio (La Presentación del Aguatal – Cali), así que desde que me acuerdo hago ejercicio, lógicamente las rutinas van cambiando. Hoy en día no entreno al aire libre, prefiero sesiones cortas e intensas en la casa. Siempre he procurado llevar hábitos saludables, con los años aprendes, te conoces mejor, lo cual hace que todo vaya variando, la alimentación, el tipo de entrenamiento, etc.

¿Cómo es tu dieta?

Baso mi alimentación en comidas que me ayuden a mantener mi peso e incluso ganar un poco más. He sido de contextura delgada toda la vida, así que me alimento con buena carga de proteínas y carbohidratos, los últimos, los excluyo de la cena porque por mucho que quiera mantener mi peso (tiendo a bajar con facilidad). Tampoco se trata de ganar kilitos a punta de harinas que se terminan acomodando donde no queremos (risas). Empiezo la jornada con un desayuno potente, lo cual es importantísimo para mí (si no desayuno bien no se me quita el hambre en todo el día), puede ser: huevos con arroz, arepa o pan integral, un taza de avena en hojuelas (energía pura) y café. Para el almuerzo utilizo la conocidísima fórmula de proteína, harina y verdura la cual ¡nunca falla; y en la noche prácticamente lo mismo del almuerzo pero sin papita. Fundamental picar algo entre comida y comida, algunas ideas: yogur griego, fruta con queso cottage (preferiblemente las frutas en la mañana), ceviche de pescado y barras de cereal, lo importante es no tener tantas horas de ayuno, así mantenemos nuestro metabolismo a buen ritmo.

¿Y tú rutina de entrenamiento?

En cuanto a la rutina de ejercicios, entreno de lunes a viernes, todas las mañanas, es una hora “a muerte”, sin descanso, sin celular, sin espacio para charlar con la de al lado, nada de eso. Con Manuel Molano, mi entrenador, trabajamos rutinas variadas en las que mezclamos las tradicionales pesas para ganar volumen con las nuevas tendencias, esto incluye algo de TRX, Pilates, etc.

¿Todas pecamos con alguito, confiesa si algunos días no te pasas un poco con el azúcar o con unos coctelitos?

Claro, ¿quién no? Además, como no tengo un régimen de alimentación como tal, cuando llega el antojo, bienvenido sea.

¿Después de ser madre cambió mucho tu metabolismo?

No me lo había preguntado hasta este preciso instante, creo que no mucho, después de la lactancia me costó muchísimo trabajo subir de peso, de hecho creo que me tomó más de un año, por más que comiera y tomara cuanto suplemento había, nada, pero de resto no he sentido mayor cambio.

¿Algunos consejos para intentar llevar una vida así de sana?

Lo primero es estar convencidas, de nada vale que empecemos a mejorar nuestros hábitos alimenticios e iniciemos un programa de acondicionamiento físico solo por la presión del entorno, llámese novio, marido, compañeros de estudio, etc. Es fundamental que cada día la motivación seamos nosotras mismas, pensar que “soy yo la que me voy a sentir bien, enérgica…”. Lo segundo, dar clic en la “tecla de inicio” HOY mismo, no mañana, no cuando volvamos de vacaciones, ni mucho menos “después porque ahora voy a buscar bebé”.

¿Cómo es un día en la vida de Andrea ahora que es mamá y esposa y se ha dedicado a seleccionar muy bien cada uno de sus proyectos?

Sí, el tiempo en clave cuando eres mamá, por fortuna trabajo de manera que no estoy al aire en televisión todos los días sino por temporadas, eso me ha permitido gozar a Emilia en todas sus etapas, por otra parte están las campañas publicitarias que también se amoldan muy bien a mi agenda.

¿Tu hijita se te está creciendo, cómo describes lo que han sido estos años descubriéndote como madre?

Debieron pensar en el número de páginas para este reportaje antes de hacerme esa pregunta. Podría tenerlos ahí sentados leyendo por horas solo para contarle sobre esta última semana de Emilia. Estos dos años y 8 meses han sido lo máximo, lo más maravilloso, ¡divinos! Y sí, Emi está creciendo a mil, todavía recuerdo, como si fuera ayer, al doctor Fabio Quijano en la sala de parto diciendo: “9:43 de la mañana, ¡bienvenida al mundo Emilia”! Han pasado tantas cosas…

¿Planeas convertirte en madre de nuevo?

Se lo estoy dejando a Dios y a lo que me tenga preparado para más adelante.

¿Si te encontrarás la lámpara de Aladino cuáles serían tus tres deseos?

El susto no me daría para pensar en qué pedirle.

¿Un sueño recurrente?

Últimamente sueño mucho con agua, ríos cristalinos, el mar… ¿alguien por aquí que sepa sobre los significados de los sueños?

¿Un placer culposo?

Cada vez siento menos culpa…

¿Algo que nadie sabe de Andrea?

Que puedo pasar horas y horas enteras decorando...

Si quieres leer más de nuestra entrevista con Andrea, compra tu aló, edición 732