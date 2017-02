"Pongo al servicio de los personajes mis genes" Pedro Palacio

Nos distanciaba tan solo un teléfono y unos cuantos kilómetros. Pedro, el carismático y guapo actor atendió mi llamada, y gracias a su amabilidad y dulzura, lo sentía tan cerca. Su voz, cálida y firme, me hizo entrar en confianza de inmediato. Nos devolvimos en el tiempo y hablamos de cómo inició su carrera en el mundo del modelaje y la actuación. Me confiesa entre risas que era muy indisciplinado en el colegio, pero el arte y los deportes compensaban aquella rebeldía.

Pedro nunca fue pretencioso. Desde pequeño se dejó cautivar por las obras de teatro y demás actividades artísticas que su institución educativa le ofrecía. Lo que no imaginó el barranquillero fue que todo esto lo llevaría a encontrar su verdadera pasión en la vida: actuar.





¿Cómo fueron tus inicios en el modelaje y la actuación?

Yo tenía 15 años cuando unos amigos vieron en mí aptitudes para modelar. Me consiguieron una entrevista a la cual llegué trasnochado y con ojeras. La persona que me esperaba reprogramó esta cita y ahí comenzó mi historia en el mundo de las pasarelas. Terminé el bachillerato, y todo cambió de rumbo. Quería estudiar comunicación social porque esa carrera me ayudaría a tener una buena expresión verbal y corporal; luego llegó la actuación y se convirtió en mi vida entera. Hoy, a mis 38 años, no me veo haciendo algo distinto.

¿Qué significó tu participación en ‘Protagonistas de novela’?

Fue un programa que cambio mi vida para bien, creo que aceleró mi proceso en la actuación. Antes me habían ofrecido participar en producciones como ‘Padres e hijos’, pero no me sentía capacitado. Son cosas que te pone el universo en el camino y te llevan a lo que realmente vas a hacer en la vida.

Actualmente interpretas a Bony Martínez en ‘Polvo Carnavalero’, ¿qué tanto se parece él a ti?

Por el solo hecho de ser yo quien lo interpreta tiene mucho de mí. Me considero muy noble, cosa que heredé de doña Silvia Cruz, mi madre. Bony, a pesar de su rudeza, tiene un corazón muy grande.

A lo largo de tu carrera has interpretado varios personajes ligados a la comedia, ¿te sientes encasillado en este género?

La industria te va marcando ciertos personajes. Trato de disfrutarme la comedia, pero como actor estoy preparado para cualquier desafío. En el caso de ‘Polvo carnavalero’, la película, interpreto a Bony sin tanto humor, al contrario de lo sucede en la novela.

Sin duda, en la actuación te va muy bien, ¿y en el amor? ¿Cómo hacen para que el medio no afecte la relación con tu esposa, Sandra Mazuera?

Confiamos mucho el uno en el otro, no somos personas infieles, ambos somos muy profesionales. Sin duda, hay cosas que a veces se salen de las manos, pero nunca hemos tenido inconvenientes que afecten nuestra relación a raíz del trabajo.

Ya llevan varios años juntos, ¿han pensado en los hijos?

Por supuesto. Sin embargo, Sandra quiere esperar un par de años y yo le respeto eso. Por lo pronto tenemos un par de pequeños que nos tienen enloquecidos. Mía (5) es mi sobrina y Luciano (4) es sobrino y ahijado de Sandra. Ellos nos dan todo el combustible para querer hacer nuestra propia familia. Por ahora trabajamos con el fin de darle a nuestro bebé todas las comodidades para cuando llegue a nuestro hogar.

Eres un hombre muy atractivo ¿qué tan vanidoso es Pedro Palacio?

Kike Palacio, mi padre, era un hombre que le gustaba lucir impecable y eso se lo heredé. Me cuido de manera normal; hidrato mi piel después del baño, utilizo bloqueador solar a diario y lavo mi cara antes de dormir.

Tienes un cuerpo atlético, ¿cómo haces para mantenerlo así?

Realizo entrenamiento funcional y hago yoga, pero he pasado por mil maneras de ejercitarme, desde lo más convencional como ir al gimnasio hasta ir a un parque a hacer barras o pilates; finalmente lo que busco es llegar a los 60 años siendo un tipo saludable.

¿Y cómo te alimentas?

Amo la gastronomía colombiana. Si voy a Cali, sin duda me como un aborrajado, pero si estoy en Medellín, no me pierdo una bandeja paisa; y ni hablar de la comida costeña, pero tengo mis tiempos. Evito las gaseosas, los jugos los tomo con poca azúcar.

¿Qué te hace pecar?

Una arepa de huevo, es mi plato favorito. Hace poco visité a unos amigos en Santa Marta y desde las 6 de la mañana no parábamos de comer este manjar. Comerse una arepa de huevo es tan delicioso como darle besos a la esposa.

Eres una figura pública, ¿cómo te va con las redes sociales?

Soy muy básico en esto del mundo digital. En las redes sociales te pueden ajusticiar por una coma; hoy te aman, mañana te odian. Por eso, hasta ahora, trato de no exponerme, pero debido a la gran acogida que ha tenido ‘El Bony’, pienso ser más abierto en este tema.

¿Qué proyectos tienes para el 2017?

Actualmente hago parte de la obra de teatro ‘Taxímetro adulterado’, junto a Ramiro Meneses y Lina Restrepo. Hace poco terminamos temporada, pero en febrero estaremos de gira por Estados Unidos y en marzo regresamos a Bogotá. Por ahora continúo en las grabaciones de ‘Polvo Carnavalero’ y estudio algunas posibilidades de trabajo en el exterior.

Te consideras un cazador de sueños, ¿con qué sueñas en la actualidad?

Sueño con ser el magnate de los restaurantes. Ya tengo uno en Ibagué que se llama ‘Papa Criollo’. Con mi esposa estamos abriendo dos puntos más y ya hay personas interesadas en comprarnos unas franquicias.

¿Cómo te veS en 10 años?

Quiero disfrutar mi carrera por algunos años más. No me veo como el actor de 80 años que aún hace casting.