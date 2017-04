Enrique Iglesias puso a bailar a más de 2 millones de personas

Todos hemos bDescemer Bueno y Gente de Zona, y hoy, dos años después el video de la canción vuelve a dar de qué hablar ya que se convirtió en el más visto en YouTube con más de 2 mil millones de reproducciones, así Iglesias logra un nuevo record en su historia musical. Y por supuesto el artista de inmediato agradeció a sus seguidores en sus redes sociales por su apoyo:

Hoy te vuelves a posicionar como uno de los artistas más influyentes en el medio con este reconocimiento. ¿Alguna vez dimensionaste el éxito que tienen los músicos latinos e hispanos en la música en Estados Unidos? Bueno antes de mis generaciones hay un grupo de pioneros que nos abrieron camino. La música latina es evidentemente muy aceptada no solo en Estados Unidos sino en el mundo. Cuando salí de España era casi un niño y la música era mi escape.

Ahora que miro atrás y han pasado muchos años, y si sigo aquí solo queda una cosa por hacer: seguir escribiendo y haciendo música que les llegue a todos sin importar el país o el idioma. He tenido momentos buenos y otros regulares, y de esos he aprendido más. La competencia es feroz, hay mucho talento fuera y cada día más, por eso hay que ser muy exigentes con nosotros mismos y desarrollar un instinto especial a la hora de escoger tus temas.

http://alo.co/sites/default/files/imagecache/500x370_home/enrique_iglesias_2.jpg

Durante tu carrera has hecho muchas colaboraciones con excelentes músicos, hermosas y talentosas mujeres como Whitney Houston, Kylie Minogue, Nicole Schezenger, Kara DioGuardi … con quien has escrito un montón … ¿Qué te queda de esas experiencias?

Cada dueto tiene su momento mágico, trabajar con Whitney fue genial, un gran ser humano y artista. De todas y de todos con los que he trabajado he aprendido algo, cada uno trae sus influencias y eso justamente es lo que hace cada canción única, irrepetible.

En vivo eres realmente deslumbrante y la voz impecable, ¿Cómo lo logras?, ¿Cómo cuidas tu voz?

Trato de no irme tanto de fiesta como mi amigo Pitbul, (risas). Soy muy aburrido, trabajo y viajo mucho, y al final me cuesta dormir, pero trato de aplicarme haciendo mis ejercicios vocales, respetando mis ratos de silencio y portándome como un angelito.



Y ni hablar del estado físico que debes tener para aguantar en el escenario y en las giras. ¿Cómo te mantienes en forma?

Mi publicista dice que me saqué la lotería genética y creo que sí. El mayor ejercicio que hago es cada noche sobre el escenario, ahí es donde mejor la paso, también me gusta hacer deporte de agua y comer sano, unas tres hamburguesas por día.

Si pudieras teletransportarte ¿A dónde irías?

Me iría a Los Cabos, a pasear por el mar en un bote con unas cubas bien frías.

via GIPHY