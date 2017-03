La La Land: Emma Stone revela porque casi rechaza darle vida a Mia

A sus 28 años, la guapa y dulce Emma Stone atesora su nuevo Óscar, también cuenta con un Globo de Oro, un Bafta y tres premios del Sindicato de Actores y ser una de las actrices más cotizadas del momento. La protagonista de esta cinta reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter que casi rechaza interpretar a Mia en La La Land. Según Stone, Emma Watson y Miles Teller eran la primera opción para ser los protagonistas, pero las negociaciones con Teller se estancaron y Watson fue elegida para protagonizar Beauty and The Beast del director y guionista Damien Chazelle.

Así que se reunieron con Chazelle en un restaurante, cuando tuvo un descanso del musical Cabaret, y hablaron sobre la historia, el canto y el baile. “Estaba muy enferma, mi voz se había ido, y estaba luchando para seguir en el espectáculo (todavía estaba haciendo Cabaret) y la idea de hacer otro musical era como: ‘tienes que estar bromenado’. Después de Cabaret, no estaba segura de si alguna vez iba a cantar o bailar de nuevo”, contó Stone. Pero el director no se dio por vencido, buscó a Emma Stone en su camerino y le mostró sus pistas de demostración de Justin Hurwitz. Le explicó la forma en que quería rodar cada número de la producción y también que Ryan Gosling estaba en conversaciones para interpretar al protagonista masculino.

contó la actriz sobre La La Land, que ha recaudado $ 175 millones en el mundo hasta la fecha.

Un pasado de triunfo

Todo comenzó en su natal Scottsdale, Arizona, donde hizo varias obras teatrales en el grupo de su colegio. A los 14 años hizo una presentación de PowerPoint, titulada ‘Proyecto Hollywood’, en la que convenció a sus padres de que la dejaran abandonar la escuela para perseguir su sueño de ser actriz de películas. Ya adolescente apareció por primera vez ante cámaras en el reality que buscaba al elenco que sería parte de la serie Partridge Family y luego partió rumbo a Los Ángeles para hacer realidad sus sueños. Viajó en compañía de su madre, quien se mudó con ella a esta ciudad, donde era educada en casa entre audiciones.

Al verla recibiendo el galardón hace unos días enfundada en su traje dorado de Givenchy, con sus bellos ojos aún más brillantes y su característica voz entrecortada, pocos se imaginan que Stone también vivió, en carne propia, el fracaso. Tras llegar a Los Ángeles llena de sueños y de ganas de triunfar en el mundo del espectáculo, se encontró con respuestas negativas.

"Me pasaron muchas cosas cercanas a las que vive Mia en la película, pero la más cercana tiene que ver realmente con algo que vivió Ryan Gosling. Estaba en una audición y en el momento en que tenía que llorar alguien entra con un teléfono para que la directora de casting atienda una llamada…", revela.

¿Cómo fue trabajar de nuevo junto al actor Ryan Gosling?

Es la tercera vez que lo hacemos y creo que llegué a la conclusión de que ambos tenemos la capacidad de movernos bien frente al otro. Las cosas se facilitan cuando dos personas se conocen tan bien. Tuvimos que aprender muchas cosas para hacer esta película, cosas que no habíamos hecho antes juntos, como bailar.

¿Qué fue lo más duro, cantar o bailar?

Cantar, sin duda alguna. Es lo que más me intimidaba hacer. Podría bailar todo el día, pero cantar es, digamos, un poco más complicado. Y con esta voz...

¿Cómo recuerdas esos días en los que hacías tantas audiciones y también tenías que cantar?

Recuerdo un par de costumbres bastante desagradables (risas). Tenía un Volkswagen escarabajo, solía maquillarme dentro del auto y nunca encontraba algo para limpiarme. Así que dejaba el techo del auto lleno de colores. No me quedaba otra. Ah, y un montón de pollo y papas fritas de Burger King alrededor.

Chazelle mencionó varias veces lo influyentes que fueron para él varios musicales clásicos.

¿Tuviste oportunidad de verlos durante el rodaje?

Damien organizó para el equipo de casting un par de proyecciones de los clásicos de Jacques Demy, Los paraguas de Cherburgo y Las señoritas de Rochefort. En lo que a mí respecta, Cantando bajo la lluvia es la película perfecta. También vimos Sombrero de copa. Amo a Ginger y a Fred. Pero lo más importante fue llevar a nuestros personajes, el de Ryan y el mío, a una actualidad muy reconocible. A que sean vistos como personas de este tiempo. Creo que pudimos llevar a esos personajes bien actuales a moverse en todos esos maravillosos mundos que proponen las películas clásicas.

¿Cuál es tu escena preferida?

El baile en el Griffith Park después de la fiesta. La filmamos el 17 de septiembre. No lo olvidaré jamás. Cinco tomas. Nos llevó dos días hacerla y mucho tiempo previo de ensayos. Y cuando la terminamos nos sentimos muy felices porque sabíamos que era una de las piezas esenciales de la película. Si hay algo que me gusta en La La Land es el sentido de cada canción. Justin Hurwitz entiende a la perfección lo que les pasa a dos personas que se enamoran.