¡El príncipe William cambió de look!

Para muchos hombres es difícil asumir la alopecia prematura y por supuesto el Príncipe William (35) no es la excepción. Aunque algunas fuentes aseguran que lo intentó todo para recuperar su pelo, al parecer nada le funcionó. A finales de sus 20 años llegó este mal a su vida, que con el pasar de los años se hizo más y más evidente, hasta el punto que ya conocemos. Y aunque sabemos que es difícil, por fin nuestro adorado Príncipe asumió que jamás lucirá como cuando tenía 20. Muchos se sorprendieron al ver llegar al príncipe William, durante su visita al Hospital para Niños Evelina London, con su cabeza rapada, y es que apenas hace pocos de días lo vimos junto a Kate Middleton con su look de siempre. Lo cierto es que nos encanta este nuevo look y además le sienta muy bien