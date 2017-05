Este es el cuerpazo de Carolina Cruz a 47 días de tener a Matías

No pasa un día sin que Caro le de consejos a todas sus seguidoras de cómo ha logrado mantener su figura a punta de ejercicio, buena alimentación y truquitos caseros que nunca fallan. Esto posteó en su Instagram con esta espectacular foto:

“Y definitivamente sí, el cuerpo tiene muy buena memoria. Después de 47 días del nacimiento de Matías vuelvo a utilizar mi ropa de gym, la de siempre, ni una talla más ni una menos. Para las mamitas que no leen los post y me preguntan lo mismo aquí les vuelvo a responder, Matías nació por cesárea, me fue muy bien en todo en rápida recuperación y cicatrización, con permiso de mi médico hace tres semanas me fajo y empecé a realizar ejercicio apenas la semana pasada que cumplí mis 40 días, la faja pueden utilizar la que les guste de cualquier marca, yo utilicé una talla L y ya me tocó mandarle a coger, me la pongo las 24 horas del día y no me molesta ya que mi recuperación ha sido gracias a DIOS y a los cuidados muy rápida”

"Y después de 42 días dedicada a cuidar a Matías hoy empecé mi rutina de cuando me enteré que estaba embarazada tenía 8 semanas eso fue en septiembre, así que espere 3 meses sin hacer nada de ejercicio para cuidarme muy bien, después de los 3 meses realice ejercicio hasta los 7, mucho Pilates en @pilatespwbogota yoga con ejercicios de la más en el tema @yudyarias rutina de @tata2fit y @marce2fit para mujeres en embarazo y mucho cardio, todo esto supervisado por mi ginecólogo Fabio Quijano, así que logre con el ejercicio y la sana alimentación sin dejar de comer subirme 14 kilos de los cuales ya me baje 11."

El cuerpo tiene memoria por eso mi recuperación ha sido muy rápida y durante este tiempo he tomado mucho líquido, 3 litros de agua al día, me alimento muy bien y hoy empece en mi bicicleta de @sportfitnessoficial a realizar ejercicio aquí en mi casa, una hora y media de cardio mientras Matías duerme su siesta.

Muchas mujeres me preguntaban por el proceso y por eso aquí les voy a ir contando el paso a paso.

Me salió mucha celulitis, se llama celulitis gestacional que con el paso de los días se va reduciendo, para esto me hago masajes día de por medio, ya les hablare de esto en otro post, y también empezare desde la otra semana a utilizar máquinas no invasivas que nos ayudan a tonificar. También estoy fajada desde hace 2 semanas y esto me ha funcionado mucho, estoy con la faja día y noche, ya me queda grande así que es necesario mandarla a ajustar"