Juan Carlos Messier y su tríada de amor perfecta

En la calidez y la tranquilidad de su hogar, ubicado al norte de la Bogotá, Juan Carlos Messier (43) nos recibe con una taza de café y con su particular sonrisa. Tiene ese dejo de hombre que se siente pleno, tranquilo, que todos los días se esfuerza por ser un mejor padre y esposo.

En una conversación íntima, el artista que interpreta a Eduardo Bula en La luz de mis ojos y al Comandante Calderón en la tercera temporada de Narcos (Netflix), nos comparte la felicidad que le significó convertirse en papá nuevamente y nos contó detalles de sus nuevos proyectos televisivos y su deseo de emprender.

¿Cómo defines estos tres meses junto al pequeño Isaac?

Estamos felices. Es superjuicioso y tranquilo. Se ha adaptado muy rápido a nosotros. Es un niño grandote, despierto y todo nos lo ha hecho más fácil.

Ya tenías dos niñas, Martina y Matilde. ¿Soñabas con completar tu hogar con un niño?

Laura y yo siempre estábamos abiertos a la posibilidad de que llegara un bebé, pero no lo estábamos buscando. En realidad, Isaac nos sorprendió para hacernos más felices y mejores personas. Me encantan las familias numerosas. Para mí, los niños son una gran bendición de Dios.

¿Cómo asumieron tus pequeñas la llegada del hermanito?

Están felices ‘muñequeando’. La primera vez que Martina (9) lo vio no se le despegó ni un segundo, mientras que Matilde (6) me preguntaba que si ella no iba a ser la mejor, y yo le decía que sí, que ella es la hermana menor y él el hermano menor.

¿Cuál ha sido la diferencia de esta paternidad respecto a los anteriores?

Cuando supimos que mi compañera estaba embarazada, lo primero que se me vino a la cabeza fue: ‘Va a ser más fácil; con la experiencia con las dos primeras nenas ya sé cómo es...’. Pero eso es una gran mentira. Todos los niños nacen con un paquete de cosas diferentes y ha sido un aprendizaje totalmente distinto.

¿Sentiste algún tipo de malestar durante el embarazo?

La pregunta puede ser ‘¿qué no me dio?’ No me creció la barriga porque anatómicamente no era posible. Pero me dio todo: náuseas, mal genio, comía de todo... Puedo decirte que me gocé mucho mi embarazo porque me dieron todos los síntomas (risas)... Pero eso hace parte de la magia.

Con la llegada de este nuevo miembro, ¿cómo ha cambiado tu relación con Laura? ¿Hay planes de matrimonio?

Llevamos año y medio juntos, vivimos en unión libre, pero sí queremos casarnos. Desde que nos conocimos hicimos clic; fue impresionante. El nacimiento del bebé fue una bendición; ya éramos una familia y lo que nos faltaba para completarla era él.

¿Cómo recuerdas el día en que te enteraste de la noticia?

Nos dimos cuenta cuando llegamos de Cali. Al día siguiente fuimos al médico porque pensábamos que estaba indigestada, pero la indigestión tenía como mes y medio (risas). Es ahí cuando uno comienza a soñar, a imaginar el día en el que esté caminando o hablando. Ha sido maravilloso.

¿Y qué ha sido lo más difícil?

Las trasnochadas. Él es superjuicioso, se levanta a las horas indicadas y luego duerme, pero yo tengo un problema y es que si me despierto, me demoro más de media hora para volver a conciliar el sueño, y si no duermo seis horas continuas, al otro día soy un zombi.

En un mundo como en el que vivimos, ¿qué les quieres inculcar a tus hijos?

Lo que quiero infundirles es que crean, sigan y tengan fe ciega en Dios. Para mí, una persona que lo tenga a Él en su vida está salva, y lo primero que quiero que descubran y experimenten es el contacto íntimo con Él. Que sean honrados, buenos seres humanos, que hagan todas las cosas correctamente... Todo proviene de ahí.

¿Qué es lo que más te gusta de esta faceta?

Verlos crecer. Mi hija menor tiene seis años, dejo de verla un día y cuando vuelvo a verla está más grande y ya aprendió cosas nuevas; eso es mágico. Estar ahí y poder disfrutarlos es increíble.

¿Cuáles son esos planes que más disfrutan en familia?

Nos encanta salir a comer juntos, irnos de vacaciones, jugar en la piscina o cocinar. Digamos que tú puedes estar en las islas griegas pegado al celular o puedes estar en una finca o en el parque Simón Bolívar gozándote cada minuto con ellos.

¿Te gustaría que alguno de ellos se inclinara por la actuación?

En todo lo que decidan voy a tratar de guiarlos y apoyarlos. Si veo que no es conveniente, trataré de guiarlos; si deciden hacerlo, los apoyaré. Desde que tengan uso de razón y estén conscientes de lo que están haciendo, ahí van a tener al papá. Con este oficio he sido muy feliz; no me imagino haciendo otra cosa diferente a ser actor, y si esa es su felicidad, yo la comparto.

A propósito de tu pasión y amor por el arte, llevas 20 años en el mundo de la actuación...

Una de las cosas que más me hacen feliz en mi carrera es que uno nunca deja de aprender. Es una profesión que constantemente te está desafiando; tu intelecto, aspecto físico o emocional... todo el tiempo te estás exigiendo. Creo en el dicho que dice: ‘cuando uno hace lo que ama está condenado al éxito’, y para mí el éxito es tener paz y felicidad en el corazón.

Además de participar en la tercera temporada de ‘Narcos’ y en ‘La luz de mis ojos’, ¿hay algún otro proyecto?

Estoy grabando El Bronx y La gloria de Lucho para el canal Caracol. Como son dos personajes antagónicos: uno es un militar y el otro es un ejecutivo, encontrarles diferencias a dos personajes que tengan maldad en su corazón y psicopatías delictivas es bastante difícil, pero para mí representa un reto.

Siempre hacía personajes buenos, pero me parece que los malos tienen un ‘picantico’, un perfil interesante con el que puedes jugar más. Me ven la cara de malo no sé por qué (risas)... Me imagino que algo tendré, pero me gustan y los disfruto mucho.

¿Qué viene para ti?

Soy un hombre muy inquieto y siempre he querido tener algún tipo de independencia. Le estoy dando forma a una empresa que se llama Fábrica de Ideas, que se dedica a hacer publicidad para la web, crear videos promocionales para productos y servicios. Próximamente les contaré más detalles.