¿Buscas ideas para el mejor disfraz de Halloween?

¿Eres seguidor(a) de la serie Stranger Things de Netflix?

Conviértete en Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Joyce Byers (Winona Ryder) e incluso en el Jefe Jim Hopper siguiendo estos tips.

Orange is the New Black

Para ser una de las reclusas de Litchfield, especialmente Alex (Laura Prepon) y Piper (Taylor Schilling), sólo son necesarios un par de accesorios.

Para las seguidoras de 'Glow', la serie más novedosa de Netflix sobre la lucha libre femenina tenemos estas dos opciones de dizfraces.

Saca tu lado ochentero y disfrázate de Ruth (Alison Brie) o Debbie (Betty Gilpin) con mucho neón, brillos y sobre todo un peinado de los 80.

Con información e imágenes de Netflix.