Deseret Tavares, La vidente de los famosos

Es colombiana, de Guateque, Boyacá, pero desde muy pequeña ella y su familia se radicaron en Los Ángeles, California. Aunque desde niña fue consciente de su don, solo en el año 2000, tras vivir una situación incómoda en su empleo (estudió finanzas), Deseret Tavares decidió seguir su llamado divino: predecir para modificar eventos. Habilidad que asume como una responsabilidad. “Uno tiene el poder ya sea tanto de ayudar como de destruir. Mi intención es alertar, contribuir y tratar de generar un cambio. Mi llamado no es perderme en la fama ni tener reconocimiento, yo veo la fama como un vehículo o un instrumento para compartir mi mensaje”. (Vea también: Predicciones 2018 por Deseret Tavares).

Sus acertadas predicciones, entre las que se destacan desastres como los terremotos en Chile y Haití, así como romances y rupturas famosos en Hollywood y Latinoamérica, la han catalogado como una de las mejores clarividentes. Por su tienda The Mystics Altar, donde comercializa velas, inciensos y libros, han pasado personalidades de la talla de Brad Pitt, Angelina Jolie y Halle Berry. Agendar una cita con ella se debe hacer con mínimo seis meses de anticipación. (Vea también: La mujer y el amor en el 2018).

Aprovechando su más reciente visita al país hablamos con la colombiana, que predijo su propia muerte. Además, vislumbró para ALÓ el futuro de algunos personajes y hechos significativos del país.





Eres una de las clarividentes más famosas de Colombia y Centroamérica. ¿Cómo y cuándo empezaste a sentir ese llamado?

Uno lo tiene desde antes de nacer; no es que lo haya adquirido después, sino que lo descubrí cuando me di cuenta de que las personas no podían escuchar ni ver lo mismo que yo. Siempre supe que tenía un guía espiritual que me hablaba, pero con el transcurso de los años me di cuenta de que el mensaje no solo era para mí, sino para compartir con todo el mundo.

¿Se trató de una destreza heredada?

La clarividencia es un don que viene de generaciones, pero también de vidas pasadas. Es un llamado y una gran responsabilidad. En mi caso, creo que sí fue heredado, pues mi papá, mi mamá, mi hermana, todos tienen una capacidad diferente. Se trata de un talento que todos compartimos, pero que desarrollamos a medida que trabajamos nuestras prácticas espirituales. (Vea también: Horóscopo del amor para el 2018).

¿Cómo describes a tu guía?

Es un ser celestial que me ha enseñado a comunicar, hablar, meditar, a manejar mi talento y a abrir un canal que no sabía que existía. Es un espíritu que no encarna, que viene de una dimensión superior y está aquí para ayudarme a cumplir mi propósito de vida.





¿Cómo fue el salto de ser una profesional graduada de finanzas a convertirse en un referente de la clarividencia?

Me gustaba mucho mi carrera, pero por cuestiones de la vida me vi involucrada en una situación que me forzó a dejar mi empleo. Duré tres años preguntándole a mi guía sobre qué debía hacer, y él me decía: “Ve y busca un trabajo leyendo la baraja”. Ya había aprendido a hacerlo porque estaba cansada de que todos los que me leían me mentían y me trataban de estafar, y fue en el transcurso de esa búsqueda cuando me di cuenta de que había mucha gente que se aprovechaba de esto. Eventualmente, decidí abrir una tienda y enseñarles a las personas cómo autoayudarse para que no las estafaran.

Un oficio que amas y para el que, además, te has preparado estudiando todo acerca de los reinos espirituales y metafísicos. ¿Pensaste que ibas a tener tanto éxito?

Asumí el don que tengo con mucha responsabilidad, pero jamás imaginé que iba a ser tan fuerte o que iba a tener tanta trascendencia. Siempre lo he hecho con el corazón, con el mejor deseo y con amor hacia la humanidad. Durante estos años he tratado de concientizar a las personas; de ayudarlas a tener un despertar espiritual, a encontrar su guía y hallar la verdad. (Vea también: Estos son los números que regirán el Nuevo Año).

Has vaticinado nacimientos y nuevos romances, pero también desastres naturales o muertes. ¿Qué sientes cuando debes comunicar este tipo de predicciones?

Detesto dar malas noticias, y últimamente es lo único que he visto porque desafortunadamente es lo que está pasando. Le he preguntado a mi guía: ¿por qué no me das cosas positivas? Y la respuesta siempre es: “porque tú tienes que alertar al mundo”. Quisiera decirles que todo va a estar bien; que habrá paz y que nuestros gobiernos nos van a ayudar a avanzar... pero no siempre es así.

En estos temas hay mucho escepticismo, ¿qué les dirías a aquellos que no creen en ti?

Me encanta encontrarme con escépticos porque yo también lo soy. Es muy difícil que alguien me convenza y que se gane mi respeto como vidente o clarividente, por lo que solo les puedo decir que busquen siempre la verdad y no crean todo lo que les dicen. Acudan a un especialista que no esté interesado en sacarles dinero o en dirigir un miedo, sino a una persona que les dé una orientación espiritual. (Vea también: Con tu elemento; vístete para triunfar).

En uno de los capítulos del programa ‘Keeping Up With The Kardashians’, Deseret fue una de las invitadas especiales. La vidente sorprendió a Kendall Jenner y a Scott Disick con sus predicciones.



¿Qué ha sido lo más difícil?

Entender por qué tenía esa capacidad y aceptar que lo que estaba viendo no era una coincidencia, sino una responsabilidad.

¿Cómo transcurre tu día a día en Los Ángeles?

Me levanto muy temprano, muchas veces tengo programas de radio o de televisión, y luego, si tengo tiempo, voy caminar. En la mañana trabajo desde la casa, organizando la mercancía y revisando asuntos administrativos, y en la tarde atiendo a mis clientes.

Entre ser madre de dos hijos y estar al frente de tu propio negocio llevas una rutina agotadora, ¿cómo recuperas esa vitalidad que tanto necesitas?

Cuando voy a dormir me hago baños de hierbas para mantener mi energía, escucho música relajante para elevar mi vibración y trabajar mejor. Cuido mi dieta de cosas que me pueden bajar la vibración, como el tabaco y el alcohol, y trato de tener una energía muy elevada para poder leer porque si no, se me cierra el canal. (Vea también: Horóscopo angelical 2018).

¿Cuáles son tus proyectos para el 2018?

Tengo una agenda bastante ocupada. Voy a hacer una gira por todo Estados Unidos para enseñar a manejar las energías y leer el tarot, además de terminar la de Suramérica, donde visitaré países como Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia. Además, tengo algunas presentaciones en Europa y asistiré al Festival de Viña del Mar como jurado. (Vea también: Belleza astral: 'Propósitos 'beauty' para el 2018).