Demi Lovato: de regreso al éxito

Artista polifacética, Demi Lovato es una de las “chicas Disney”, junto a Selena Gomez y Miley Cyrus. Al igual que ellas, su carrera tanto musical como actoral ha dado un salto a la madurez, pero continúa siendo el ícono de millones de adolescentes. Ahora, tras dos años de silencio musical desde que lanzó su último álbum en el 2015 y decidió tomarse un descanso profesional, la estrella estadounidense de ascendencia mexicana regresa con el lanzamiento del nuevo sencillo: Sorry not sorry. Y mientras festeja su primer cuarto de vida, internet y los medios de comunicación no paran de hablar sobre su supuesto romance con el protagonista del fichaje futbolístico más caro de la historia: Neymar da Silva. (Vea también: 'La música me ha ayudado a curar mis heridas', Demi Lovato)

Ha nacido una estrella

A los seis años, Demi ya se dedicaba a la actuación haciendo el papel de Ángela en la serie infantil Barney y sus amigos. A los once ya tocaba tanto la guitarra como el piano. En el 2007, le dieron su primer papel protagónico en la miniserie Mientras toca la campana. Pero el gran salto hacia el podio de la fama lo dio en el 2008, con el papel de Mitchie Torres en la película Camp Rock, que protagonizó junto a los Jonas Brothers. Ese mismo año, la joven lanzó su primer álbum, que debutó en la segunda posición de la lista Billboard 200. Al año siguiente, el segundo disco de Lovato, Here We Go Again, también ocupó los primeros lugares. Durante ese 2009, Demi coprotagonizó la película de la misma cadena Programa de protección de princesas. Un año después, la segunda parte de Camp Rock se estrenó en Estados Unidos. (Vea también: Duelo fashionista: Emmys 2016 VS. 2017)

Crecimiento a través de la lucha

Pese a todos estos logros en su carrera, la trayectoria de Demi Lovato ha estado llena también de momentos complicados. En el 2010, Demi tuvo que recibir tratamiento para superar un trastorno alimentario. Tres años después reveló que sufría de bipolaridad y fue ingresada para tratar, de nuevo, problemas alimentarios, depresión y tendencias autolesivas. Uno de sus apoyos durante la enfermedad fue su entonces pareja, el actor estadounidense de origen venezolano Wilmer Valderrama, al que agradeció toda su ayuda en Instagram, donde también anunciaron su ruptura. (Vea también: Shakira estrena video de su nuevo sencillo ‘Perro Fiel’ junto a Nicky)

Nuevamente en la cima

Pese a los problemas personales y de salud, Demi Lovato no solo no ha dejado de lado sus labores benéficas, sus redes y su talento, sino que ha recibido atención mediática por sus relaciones. Los últimos rumores la relacionan con alguien que, al igual que ella, está en la cúspide: el futbolista, también brasileño, Neymar. La noticia sobre la posible relación entre la cantante y el futbolista saltó a la palestra cuando Neymar mostró a la artista en Instagram ante el lanzamiento de su nuevo single, Sorry not Sorry, tarareando la canción en un video. En todo caso, el regreso de Demi Lovato parece, por tanto, definitivo. Y, mientras celebra su cumpleaños, su música como su presencia en las redes y los rumores de su posible romance con Neymar la han hecho regresar, con fuerza, a lo más alto de su carrera.