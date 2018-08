Demi Lovato habla después de su sobredosis

Desde hace algunos días Demi Lovato permanece en un centro hospitalario después de ser encontrada inconsciente en su casa de Hollywood Hills. Luego de tantos días, la cantante rompió el silencio con un escrito publicado en Instagram, en el que muestra su agradecimiento a todos los que han estado a su lado en este difícil momento de su vida.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT



"Siempre he sido transparente sobre mi relación con la adicción", escribió la cantante de 25 años en su cuenta de Instagram. "Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y todavía no lo he logrado". fueron las conmovedoras palabras que expresó Demi Lovato. Aprovechó también para agradecerle a todo su equipo de trabajo, a su familia y a sus fans. "Sus pensamientos y oraciones me ayudaron a navegar estos momentos difíciles". Y añadió: "Ahora necesito tiempo para sanar, centrarme en mi sobriedad y empezar la recuperación. Nunca olvidaré todo el amor que me han mostrado. Seguiré luchando".



Demi había celebrado sus seis años de sobriedad en marzo pasado, pero meses más tarde reconoció que había tenido una recaída. Su representante confirmó que ingresará a un centro de rehabilitación cuando salga del centro médico.