Daniela Ospina y su nuevo reto radial

Unos pueden llamarlo golpe de suerte, otros, ley de atracción, algunos más, resultado de un gran esfuerzo, y otros tantos, casualidades de la vida. Lo cierto es que Daniela Ospina confiere todo lo bello que le ha pasado a tres cosas importantes: pasión, disciplina y fe. En sus 26 años de vida, la antioqueña ha hecho muchas cosas: fue jugadora de voleibol profesional (jugó en el Itagüí Voleibol Club, formó parte de las Selecciones Antioquia y de Colombia, entre otras), se casó con el futbolista James Rodríguez, se convirtió en madre, se separó, en el 2017 debutó como modelo y ese mismo año lanzó su propia línea de ropa deportiva. “Estoy muy agradecida por todas las oportunidades y momentos maravillosos que he vivido en todas las etapas. Mis papás trabajaron duro para formarme como persona, y aunque obviamente me equivoco constantemente, como cualquier ser humano, puedo decir que he aprendido de todos los errores y que he intentado sacar mi mejor versión de cada situación”, confiesa. Dulce, visionaria y con las ideas claras, hace unas semanas se estrenó como panelista del programa El VBar, de Caracol Radio, un espacio donde puede hablar con tranquilidad de un tema que la apasiona desde pequeña: el fútbol. En conversación con ALÓ nos contó todo lo que significa su nueva faceta frente a los micrófonos.

Asumes un nuevo reto profesional como panelista de este espacio deportivo. ¿Cómo llegó este proyecto?

Siempre he estado pegada de la mano de Dios pidiéndole serenidad y sabiduría en cada uno de mis pasos, y para nadie es un secreto que desde pequeña el deporte es algo que me ha apasionado, pues he tenido la fortuna de estar rodeada de este y de mucho fútbol. Me siento feliz, lo recibo con todo el amor y la disposición del mundo, pues he recibido mucho cariño y seguridad de mis compañeros y de Caracol.

Llevas un par de semanas al aire. ¿Cómo ha sido la experiencia?

No puedo ocultar que he sentido algo de nervios y ese sustico característico cuando algo te apasiona. Por ahora, puedo decir que vengo trabajándole muy fuerte al tema, estoy muy atenta escuchando consejos, aprendiendo y leyendo mucho. Así que ha sido algo único.

Se trata de un proyecto ‘hecho a tu medida’…

Sí. Mi pasión por el fútbol es algo muy loco, me gusta mucho, es algo que ni siquiera puedo describir. Y creo que también he podido ayudarle mucho a mi hermano (David Ospina) desde lo que sé, pero también desde lo que se ve fuera de la cancha.

¿Cuál es el principal reto que enfrentas al formar parte de este espacio radial?

Los desafíos son muchos. Uno no se los imagina hasta que está metido en el tema. Por ahora estoy experimentando, poniendo a prueba lo que sé, evaluando mis debilidades y corrigiéndolas para trabajar en ello. Durante este tiempo me he preparado y he tomado clases, escucho, veo programas y los analizo.

Aun así, los comentarios negativos no se han hecho esperar... ¿Qué les dices a tus detractores?

Que las críticas no falten porque hacen parte del proceso de estar en el ojo del huracán. Siempre voy de la mano de Dios, y si Él me puso en este camino, lo asumo con la mayor responsabilidad, amor y profesionalismo. Trato de no desgastarme... Obvio, sí leo muchas cosas, pero es la opinión de otros, así que me concentro en lo mío.

Además de esta nueva faceta, continúas muy dedicada a Danfive...

Ha sido un tiempo lleno de retos. Estoy sorprendida porque son sueños que alguna vez imaginé y que se han ido cumpliendo con esfuerzo y sacrificio. Queremos seguir ampliando nuestro mercado, tener más colecciones. Muy pronto lanzaremos la línea masculina que tanto nos han pedido.

Empresaria, modelo, deportista consagrada... Aun así la labor que más disfrutas es la de ser madre.

La parte más importante de mi vida es mi hija. Todo lo que esté relacionado con ella es felicidad y complicidad, entonces procuramos compartir muchos momentos de calidad. Además de considerarme una mamá alcahueta que, como todas, quiere que su hija sea feliz. Me encanta compartir mucho tiempo con ella, pues es algo que jamás se recupera.

Está creciendo muy rápido, ya está a punto de cumplir seis años (29 de mayo)…

¡Sííí! Ya tiene los dientes flojos y las muelitas de esa edad. Está aprendiendo a escribir y a leer. Son cosas que me dan mucha nostalgia porque está creciendo, pero también me dan mucha felicidad porque se está construyendo una personita con muchos valores y virtudes. Es una niña amorosa, amigable, servicial, tiene don de líder, disfruta todo y pocas cosas le disgustan. Tiene un gran temperamento... Claro que a veces me hace pataletas, pero todo hace parte del proceso.

Te diste una nueva oportunidad para amar con el productor de videos musicales Harold Jiménez. ¿Cómo va el noviazgo?

Sí; esto del amor es una cosa muy bonita, pues soy de las que creen que este sentimiento siempre debe existir. Ahora estoy muy tranquila, pero también hay que darle tiempo al tiempo porque no soy una persona muy abierta en el tema emocional, soy bastante discreta. Por ahora puedo decirte que estoy muy feliz, enfocada en mi hija, en mi familia y en mis proyectos.