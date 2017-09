Daneidy Barrera y Diana Celis, un amor sin condiciones

Hace un año, en plena Copa América Centenario, Daneidy Barrera (21) conmocionó las redes sociales con su pegajosa tonada para apoyar a la Selección Colombia. La joven, orgullosa de su origen humilde aprovechó la pasión futbolera para salir del anonimato y revolucionó la red con su particular ritmo: ‘Eh epa Colombia’, con el que contagió hasta al presidente Juan Manuel Santos.

Hoy luce radiante, plena, más segura de sí misma y dice que ha madurado. Y aunque su vida ha estado marcada por circunstancias difíciles: cayó en la drogadicción y en el alcoholismo y pasó por serios problemas económicos, Daneidy renació de las cenizas, gracias al apoyo incondicional de su familia. Acompañada por el amor de su mamá, Martha Cecilia; de su papá Gerardo y sus tres hermanos y revela que también le agradece a Dios, "a Él le entrego todos mis sueños y planes y todos los días, al despertar, le agradezco. Me encuentro en el mejor momento de todos. Nunca imaginé que con este video llegaran tantas bendiciones y proyectos y hoy, ¡soy feliz!”.

En poco tiempo ha pasado mucho en su vida; recibió su diploma como tecnóloga en entrenamiento deportivo, compró una moto, se mudó de casa, le dio un giro a ‘Jeans Dane.Cheer’, la empresa de sus padres. Entró al quirófano y se sometió a un aumento de senos, marcación abdominal y rinoplastia y se dio una nueva oportunidad en el amor con la jugadora de fútbol profesional Diana Celis (24), su primer amor lésbico, pues antes había tenido varios novios. “Ella es mi polo a tierra, siempre está ahí, me acompaña a los eventos o compromisos publicitarios, me respalda y me da muchos consejos para mis contenidos. Me dice: ‘Amor, mire que esto queda mejor así’, revela.

Su complicidad es evidente. Aunque Daneidy es más expresiva y Diana un poco tímida, ninguna oculta sus sentimientos y se sienten muy orgullosas de mostrar su amor. Llegan a esta sesión fotográfica tomadas de la mano, sonríen y hacen chistes. Esta es la historia de amor de una de las mujeres más irreverentes de la redes sociales y de una deportista apasionada, quienes invitan a la inclusión social y al respeto de los derechos de la comunidad LGBTI.

El deporte unió sus vidas

Se conocieron en el Sena. Ambas estudiaban entrenamiento deportivo. Si bien fueron compañeras de estudio por tres años, su noviazgo inició hace 13 meses, cuando ambas sintieron que esa amistad se transformó en amor y en unas ganas infinitas de estar juntas y de legitimar su relación. “Estaba pasando por un momento muy difícil en el área económica y en mi vida sentimental. En clase molestábamos y nos reíamos mucho, entrenábamos juntas y entonces me di cuenta que me estaba gustando. Comencé a decirle que era muy linda y que saliéramos... Diana me copió y la fui enamorando” confiesa Daneidy.

Después de algunas salidas, de ir a cine, a cenar y jugar varios partidos, Daneidy decidió contarles a sus padres sobre su noviazgo. No tuvo miedo de que la juzgaran, pues siempre han tenido una gran relación. “Nunca he tenido ningún tipo de problema con ellos. Mis papás me aceptan como soy y siempre me han dado su apoyo y comprensión”. Por el contrario, para la jugadora que hace parte de la Selección Colombia Femenina de fútbol, fue un poco más difícil debido a las creencias religiosas de su mamá (es cristiana). “Nunca me importó la opinión del resto del mundo, solo la de mi madre, mis hermanos y tíos... Por fortuna, hemos aprendido a manejar la situación. Me siento orgullosa de estar con Daneidy, no me da pena y al igual que mi familia, ella es muy importante para mí, es mi pilar. La amo y siempre le he dicho que es el ángel que Dios puso en mi camino para hacerme muy feliz”. Vea también: Calle y Poché, un amor en femenino

Sorteando los conflictos de la red

A través de una fotografía en Instagram, que actualmente supera los 48 mil me gusta, decidieron hacer público su noviazgo. Ya sea porque Diana es reconocida en el mundo deportivo o porque Daneidy causa controversia con sus polémicos videos (en esta red social está a punto de alcanzar el millón de seguidores), la pareja es foco de críticas y señalamientos. Sin embargo, ambas aplican el refrán que reza: ‘lo que no te mata, te hace más fuerte’ y se han dedicado a vivir su amor sin límites. “Es una mujer muy especial, amigable, ayuda a todo el mundo... No es la persona que la gente piensa que es por lo que ven en las redes sociales. La tildan de ‘guisa’, ‘ñera’ y muchos adjetivos muy feos, pero en realidad nadie la conoce como yo, tiene muchas cualidades y lo más importante, es que nos amamos”, narra la futbolista.

‘Nuestro amor es único’, así se llama la canción que esta semana lanzarán en redes sociales y en YouTube, y que resume esta historia de amor en femenino. A pesar de la exposición mediática a la que se enfrentan, han tratado de llevar un noviazgo tranquilo basado en la confianza. Se acaban de ir a vivir juntas y disfrutan al máximo esta nueva etapa. “Nos independizamos y tenemos un apartamento con alcoba, sala, comedor... Estamos dichosas con esta experiencia”. ¿Qué viene para ambas? Daneidy planea certificarse como profesional en entrenamiento deportivo, además continuar con su faceta de youtuber, innovando con nuevos y graciosos contenidos. Mientras que Diana no escatima esfuerzos en impulsar su carrera con el balompié. Hace unos días La Selección Colombia Femenina se consagró campeona del Sudamericano de Fútbol de Salón, por eso viajará a final de año a Europa para participar en otro campeonato, y por supuesto, su gran amor la acompañará en esta aventura.