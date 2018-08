Polémica por cambios en los premios Oscar

En un intento por hacerle frente a la caída de las audiencias de los premios Oscar, la cual se ha hecho evidente en los últimos años, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció cambios que serán introducidos a partir de la ceremonia de febrero de 2019.

“Hemos escuchado a muchos de ustedes sobre las mejoras que se necesitan para mantener vigentes a los Oscar y a nuestra Academia en un mundo cambiante. La Junta de Gobernadores lo consideró seriamente", afirmaron directivos de la organización en una carta a sus miembros, quienes la difundieron a la prensa.

La primera modificación se aplicará a la transmisión televisiva, que se reducirá a tres horas, lo que significa que algunos premios se entregarán durante la franja de comerciales y se mostrarán las reacciones al retomar la emisión. La segunda medida es la más polémica y consiste en una nueva categoría llamada ‘Mejor película popular’. Vea También: "La violencia en el cine no es la responsable de los tiroteos": JLo

El mexicano Guillermo del Toro fue el gran ganador de los Oscar en 2017.

Se llevó los galardones a Mejor Director y Mejor Película por el filme 'La forma del agua'.



Los criterios de evaluación para este nuevo premio no se han divulgado, pero las respuestas negativas no se han hecho esperar. Varios críticos de cine han expresado su desacuerdo y han visto la decisión como una forma de premiar las ventas en taquilla y no la calidad de los filmes, mientras que otros argumentan que sería una forma de menospreciar el cine comercial, alejándolo de la categoría a ‘Mejor película’.

Los cambios son los más importantes desde que la Academia prometió en 2016 duplicar sus miembros femeninos y de minorías para el 2020, en respuesta a las críticas. En 2009, había aumentado de cinco a diez el número de candidatos a mejor película, en un intento por abrir la competencia. Aún así, en los últimos años los Oscar han tendido a premiar a filmes de autor y artistas, como ‘Moonlight’ o ‘The Shape of Water’, en sus máximas categorías, en lugar de éxitos de taquilla como la franquicia de ‘Star Wars’ o cintas de superhéroes.

REUTERS