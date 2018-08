Nuevos conflictos en el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie

Hace aproximadamente dos años, Brad Pitt y Angelina Jolie conmocionaron al mundo del entretenimiento al anunciar su separación. Después de dos años de matrimonio y doce años de relación, la pareja le puso fin a su historia de amor, hecho que habría sido motivado por una discusión familiar a bordo de un avión, en la que Pitt se mostró muy agresivo con su hijo Maddox, que entonces tenía 15 años.

Desde ese momento, el divorcio de las estrellas no se ha concretado, ya que no hay un acuerdo sobre los términos de la custodia de sus seis hijos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox). No obstante, la polémica siempre ha estado presente y se reavivó esta semana, luego de que el equipo de abogados de la actriz presentó un documento a la Corte Superior de Los Ángeles, en el que se afirma que Pitt "no ha pagado una pensión alimenticia significativa" desde septiembre de 2016.

Este miércoles, el actor refutó dichas afirmaciones y acusó a Jolie de tratar de manipular a los medios de comunicación en su largo proceso de divorcio. Los abogados de Pitt presentaron nuevos documentos en los que aseguran que el actor ha pagado más de 1,3 millones de dólares en cuentas de Jolie y de sus seis hijos desde la separación, y que además le prestó ocho millones de dólares para ayudarla a comprar su casa actual. Vea También: Angelina Jolie reaparece después del divorcio con Brad Pitt

El equipo de Jolie no respondió de inmediato a estas afirmaciones, pero uno de sus portavoces dijo hace un par de días que la protagonista de la saga Tomb Raider quiere dar cierre al matrimonio con Pitt, para “comprometerse como devotos padres de sus hijos". Sin embargo, la contraparte dice que fue el actor, y no Jolie, quien solicitó primero acelerar el divorcio.

Es incierto si esta separación, que se ha convertido en la más sonada de los últimos años, se hará efectiva antes del 2019. Por lo pronto, se puede afirmar que la cordialidad entre los protagonistas de ‘Sr. y Sra. Smith’ es cosa del pasado. Vea También: Angelina Jolie podría perde la custodia de su hijo vietnamita.

REUTERS