10 máximas para gozarte la navidad

1.Regálales a tus seres queridos detalles pequeños, sencillos, bonitos y que estén cargados de significado. No necesariamente debes gastar mucho dinero; juega con tu creatividad. ¡Que viva el ‘Do It Yourself’!

2. Aunque ya hayas comprado un regalo principal en una tienda, intenta hacer algo con tus propias manos como escribir una carta con frases positivas y optimistas, o en la que expreses lo importante que es esa persona para ti.

3. ¡Amamos la cocina! Prepara postres navideños o dulces caseros en compañía de tu familia, amigos o con los niños de tu hogar, evocando aquellos pasteles, tartas o bizcochos que te preparaba tu abuelita.

4. Esconde en distintos lugares regalos personalizados para los invitados que compartirán contigo la Noche Buena, para que después de la medianoche todos jueguen a descubrirlos.

5.Comparte con tus seres amados el calor de la chimenea o de la luz de las velas contando historias o anécdotas decembrinas y recordando momentos de infancia, como la llegada de los Reyes Magos o Papá Noel.

6. Si te cuesta decirle al otro ‘Te quiero’ o ‘Gracias’, pues exprésaselo haciendo un’ collage’ con fotos, palabras recortadas, papeles de colores, entre otros.

7. Fabrica de forma artesanal, y con la ayuda de los más pequeños de la casa, una serie de postales navideñas personalizadas con corazones, dibujos o escarcha, o adornos como estrellas de papel, copos de nieve o casitas.

8. Regálate a ti misma un cojín grande o algún objeto tierno y tenlo a mano para abrazarlo y acogerlo de vez en cuando, imaginando y sintiendo que es tu NI, lo cual es una forma de abrazarte y acogerte a ti misma.

9. Escribe una carta de agradecimiento al niño o niña que fuiste. Expresar por escrito o verbalmente el reconocimiento de aquello que has sido, de cómo has evolucionado o lo que has aprendido, es una gran fuente de felicidad para tu NI y, en definitiva, para ti.

10. EliGe fotos de distintas etapas de tu infancia para recordar y reconocer a esa niña que fuiste y que sigue dentro de ti. También retratos donde estés con las personas con las que pasarás las fiestas para comentarlos y divertirse.