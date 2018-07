"Soy decidida y apasionada" Claudia Bahamón

Han pasado 16 años desde que Claudia Bahamón saltó de la facultad de Arquitectura al set de entretenimiento de Noticias RCN, cargo que no buscó y que asumió en una vorágine que incluyó convertirse en personaje nacional, en imagen de infinidad de marcas, en una de las presentadoras favoritas de la TV, en una medioambientalista consumada y, también, en madre y esposa.Sigue manteniendo esa sonrisa sincera y esas carcajadas sonoras con las que enamoró a los televidentes, pero luce hoy aún más relajada, simpática y segura de sí misma que cuando tenía 20 años: “He crecido, he aprendido mucho en estos años. No tengo miedo a plantearme las cosas, a ser lo que soy y mostrarme como soy”.

¿Y cómo es la Claudia Bahamón de hoy en día? Es tan entusiasta como esposa y como mamá, una mujer moderna y versátil y por su sangre fluye esa sensualidad arrebatadora de las divas. Familiar y cero extravagante, opina que el lujo está en las pequeñas cosas. A sus 1,72 de estatura se le añade una piel de porcelana y una capacidad camaleónica que le permite lucir como una mujer cosmopolita para una campaña de maquillaje, o como la más sexi llevando trajes de baño para esta portada.La frescura de su cara lavada, poco o casi nada de maquillaje, y el pelo recogido en su día a día le han proporcionado una gran confianza en sí misma. La misma que ha demostrado en tantos años frente a las cámaras. Ahora que volvemos a verla en Master Chef Celebrity, solo tiene buenos comentarios frente al reality en el que se ha divertido tanto: “El programa ha evolucionado desde la primera versión”, afirma con entusiasmo sobre un formato en el que se ha consagrado.

¿Cómo fue retomar con el programa?

Llevábamos un buen tiempo sin hacerlo y la verdad es que sí me daba lástima que no se volviera a hacer. Cuando ya me llamaron para presentarlo me puse supercontenta. Es un formato con el que la gente se ha divertido, los televidentes están pegados y me he divertido mucho.

Hay celebridades para todos los gustos… ¿Cómo te pareció el grupo elegido?

Evidentemente, tocaba agarrar de todos lados porque hoy en día el famoso no es solamente el que aparece en televisión. Cuando me dijeron los nombres de los concursantes confieso que había un par que no tenía ni idea quiénes eran, y eso me parece genial. Hay youtubers, cantantes, influenciadores, actrices, etc.

¿En las grabaciones, alcanzas a percatarte de las peleas que existen entre algunos de ellos?

Para serte sincera, yo no percibo tanto roce; incluso, me sorprende mucho que la gente diga que ‘ella y ella no se llevan bien’. Cada uno tiene su personalidad, algunos son más fuertes que otros, pero en realidad eso yo no lo siento...

¿Cómo ha sido volver a Colombia, tu casa?

Esa es la satisfacción más grande. A pesar de los años y de tanto tiempo desde que hice mi primer trabajo en televisión, salgo a la calle y es como si nunca me hubiera ido y la gente es muy bonita conmigo. Vivo muy agradecida con ellos, siento tanto amor de parte de la gente, y para mí eso es lo mejor.

¿Sigue siendo complicado alejarte por tanto tiempo de tu familia?

Siempre eso es lo más difícil. Pero esta vez siento que fue aún más complicado, a pesar de que mis hijos, Samuel (10) y Luca (7), saben que voy a trabajar, pues me reclaman aún más. Es un sacrificio muy grande, porque me toca dejar a los niños y a mi esposo, y mi mamá se va para Los Ángeles a cuidarlos; se le arruga a uno el corazoncito, pero agradezco la oportunidad de poder trabajar.

¿Y Simón qué te dice? ¿No te cuestiona?

No, cero. Él también sabe a lo que se atenía cuando se casó conmigo (risas). Cada ratico me toca viajar y a él también por trabajo. Ya hace parte de nuestras vidas y esa ha sido la mecánica de nuestro matrimonio; sin embargo, luego de la separación llega la recompensa con un reencuentro y con un trabajo exitoso.

Después de tantas versiones del programa, ¿has mejorado en la cocina?

No soy la más creativa, prefiero seguir una receta, pero si comparamos la primera temporada de Master Chef con la última, la cocina ha cambiado muchísimo. Hoy en día tengo mucho más conocimiento culinario, desde sabores, historias, texturas, colores, técnica, hasta soy un poco más exigente con lo que yo misma como y preparo.

Te vimos hace poco corriendo en Brasil por el medio ambiente. ¿De qué se trató esta iniciativa?

Luego de correr, todavía estoy incapacitada (risas). Nunca he sido la más atleta, hago ejercicio moderado, nada de alto impacto. En mi cabeza siempre estuvo la idea de que no sabía correr, que era torpe haciéndolo, sentía que me iba a caer y me daba miedo, y un día me llamaron a decirme que formara parte del grupo de una causa social, era correr en pro del cuidado de los océanos a través de la organización Parley, que se encarga de limpiar de plásticos los océanos por el mundo, entonces no pude negarme.

¿Cómo fue el reto?

Pues me reté a mí misma y lo hice; prueba de ello es que casi me desmayo. El primer día corrí 3K, que es para principiantes, y confieso que nunca había experimentado tanta pasión en el corazón… Era un reto para mí y también quería demostrarles a mis hermanos –es un chiste esto que estoy diciendo– que sí puedo correr (risas). Cuando llegué a la meta, no podía parar de llorar, fue tan bonito, y dejé fluir mis sentimientos y chillé como loca.



¿Cómo sorteaste el tema de tus hernias al correr?

Me dolía mucho la rodilla y mis tres hernias discales en el cuello y el esguince de tercer grado en el tobillo del que nunca me recuperé... Apenas tengo 39 años y la rodilla mala, el tobillo terrible, hernias discales, parezco una viejita... pero el haber llegado a la meta sin estar lesionada, a pesar de que sentía que me iba a ahogar, fue bonito. Es un gran esfuerzo el que uno hace, pero es correr y pensar que lo que estás haciendo ayudará a la causa que más te gusta, que es el medio ambiente.

Luego de 15 años en Los Ángeles, ¿cómo es tu día a día?

Es una vida muy tranquila, pero vengo tanto a Colombia a trabajar que a veces se me olvida que estoy allá de planta (risas). Los niños viven felices, en el colegio; mi esposo trabaja, también viaja… Digamos que ya tenemos muy armada nuestra cotidianidad, llevamos una vida normal de familia.

¿Cómo es ver crecer a tus niños?

Mi hijo Samuel siempre ha sido muy maduro, y siento que sí se me crecieron. Me parece un reto diario su crianza, porque además soy una mamá que tiene una combinación entre permisiva y autoritaria y me parece que uno tiene que ser así, porque si uno es muy permisivo se la montan, y si es muy autoritario, pues tampoco podemos ser dictadores, esa época ya pasó. Si uno no logra tener ese balance, los chinos se te pueden salir de las manos en un segundo… Siento que así vamos bien.

¿Cómo funciona la dupla paternal que conformas con Simón?

Soy una mamá tranquila, Simón es menos paciente que yo. Digamos que se desespera más fácil cuando no hay disciplina, pero también es más relajado y es supervolado. Obviamente, hay discusiones, a veces no estamos de acuerdo, pero nunca lo desautorizo frente a los niños.

¿Se te pasa por la cabeza en este momento tener otro bebecito?

La verdad, no. Siempre quise un tercero, pero no sé… Si llega, seré muy feliz, porque en mi cabeza y en mi corazón estuvo la idea de que tuviéramos tres niños, pero la situación no está para tres niños ahorita y hay que ser conscientes de eso. La economía, nuestra casa, nuestro hogar, la distancia, los viajes... Siendo sensatos, no estamos para tener un hijo más, pero me quedo con las ganas.

¿No estarías dispuesta a adoptar?

Hace poquito le dije a Simón ‘¿y si adoptamos una niña?’, y él me miró como diciéndome ‘oiga, de verdad, deje la lora’ (risas). Pero sí, yo me muero, y los chinos se derretirían con una niña… Pensándolo bien, no sé si quisiera volver a empezar.

Durante la sesión de fotos visitamos una de las últimas reservas que aún está protegida…

Sí, era muy importante para mí y por eso le pedimos permiso a Parques Nacionales para que nos dejaran hacer esa foto allá. Es una de las pocas reservas que quedan intactas y junto con mi familia fuimos dos días seguidos a limpiarla. Fue superlindo y los niños pasaron felices.

Andas con un emprendimiento entre manos…

Voy a sacar unos productos, todavía no te voy a decir de qué, pero va a ser un sueño. Finalmente, voy a hacer algo como empresaria; mejor dicho, ¡estoy dichosa! Siempre me dijeron que por qué no sacaba una línea de zapatos o de vestidos de baño, pero quería algo que fuera acorde con mis pasiones, algo que de verdad tuviera un sentido social y que perdurara en el tiempo. Aún estoy trabajándole al tema.

En noviembre celebran 13 años de casados con Simón. ¿Cómo va su relación?

Igual. Lo quiero matar cada día de por medio, pero lo amo todos los días; o sea, no tenemos una relación perfecta, pero nos amamos. Simón es el mejor papá, el mejor esposo para mí… Tenemos nuestros altibajos, nuestros momentos de gloria, nuestras peleas, pero eso es lo que hace que nuestra relación sea real. El hecho de que nos demos tantos espacios y de que cada uno esté como en su mundo y viaje a sus proyectos, nos apoyemos y nos sintamos orgullosos, hace que la relación dure. Lo único que tengo claro es que el día que pierda la admiración por él, ese día vamos a separarnos para siempre.

¿Te gustaría regresar a Colombia algún día?

Simón y los niños han venido un montón, pues ya llevo como tres meses y medio acá, pero siento que si me quedo 24/7 en Los Ángeles no puedo hacer todo lo que necesito. Con decirte que Simón me dijo que por qué no nos veníamos a vivir a Colombia, y la verdad, no descarto esa posibilidad.

¿Vienen más proyectos en TV?

Vienen varias campañas con diferentes marcas, y siento que RCN está en un momento bonito, porque está renaciendo y quiero apostarle a la casa que me vio nacer y me dio la oportunidad de crecer, entonces haré cosas con el canal. Es un semestre vital para metérsela toda.

Estás muy linda. ¿Has estado entrenando mucho?

¡No, para nada! ¡Si me la paso metida en ese estudio todo el día! En enero estaba muy gorda, tenía seis kilos de más, pero hice una dieta muy chévere de Biogenics. Me adelgacé para grabar Master Chef. Es la primera vez que estoy en este programa y no me engordo y tengo tanta energía. Me siento muy bien, bonita, chévere. Ya puedo ponerme crop tops –antes no me sentía capaz de hacerlo–, y tengo la autoestima más alta.

Será que esa seguridad la dan los años…

¡Total! La verdad, siempre he apoyado que debemos querernos tal y como somos. Si alguien quiere hecerse un arreglo, lo respeto. Sin embargo, que no se hagan tantas cosas en la cara, pues se tiran sus facciones. Somos mujeres reales, que tenemos que querernos como somos, con estrías y con celulitis.

¿Quieres tu celulitis?

Justo hoy hablaba con mi cuñada de 24 años y yo le explicaba que parte del éxito de una buena foto no es el retoque, sino que aprendas a conocer tu cuerpo, por ejemplo, yo no voy a hacer una foto de espalda para que me llenen la cola de retoque, pues la gente va a pensar que no tengo celulitis, y eso sería una mentira… Mejor me quedo de frente y ya (risas).

Uno te ve tan tranquila, tan plena actualmente. Cómo vives esta etapa ad portas de los 40.

Yo no tengo una vida perfecta, no soy cien por ciento feliz, sino que siempre estoy en busca de la plenitud porque soy una mujer real. Ad portas de los 40, quiero ser más dichosa, tener un matrimonio más estable, ser más madura y una mejor madre, siempre.