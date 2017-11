Estas son las noticias más importantes de los famosos esta semana

J Balvin eligió el tono amarillo fosforescente para cambiar su look

Estas tres fotografías compartidas por el artista en su cuenta de Instagram ya están dando la vuelta en todas las redes sociales. Comentarios como: "Parece un pajaro", "Luces igual a Eminen" y memes de todo tipo, han convertido en tendencia su cambio de look.

Mira algunos de los memes más divertidos.

Vea también: Conoce las fotos exclusivas de J Balvin en su Tour por Estados Unidos.



Vea también: Para muchos lo más bonito de JBalvin es su hermana.

Cuéntanos en nuestras redes sociales @ALODigital cómo te pareció su cambio de look.





¡Cristiano Ronaldo es papá por cuarta vez!

Georgina Rodriguez, la pareja del portugués, dio a luz en un exclusivo hospital de Madrid a Alana Martina. el futbolista ya tenía a Cristiano Jr y los mellizos Eva y Mateo. Muy emocionado el jugador del Real Madrid le dio la bienvenida a su pequeñita con esta instantánea que publicó en su cuenta de Instagram. Su publicación esta a punto de llegar a los 10 millones de 'Me gusta'.

Por otro lado la modelo posó orgullosa con su bebé en brazos al segundo día de nacida.

En la foto escribió el siguiente mensaje: "Ser madre y criar todo este tiempo de los pequeños de la casa me ha hecho experimentar una felicidad suprema, y ahora con la llegada de Alana Martina ya estamos todos al completo, más felices si cabe. Quiero agradecer al personal sanitario la atención impecable que nos ha brindado antes, durante y tras el parto. Asimismo, a nuestros familiares, amigos y conocidos por las llamadas, mensajes, visitas, detalles que han tenido estos días con nosotros y por el seguimiento del embarazo y el parto. Y, por último y no por ello menos importante, a todos los seguidores que nos apoyan y nos mandan sus mejores deseos y buenas energías en forma de mensaje.

Estamos muy felices y agradecidos con Dios por la salud de nuestra pequeña Alana Martina y por supuesto la de nuestros otros 3 pequeños de la casa, a quienes estoy deseando abrazar y comérmelos a besos.

Es precioso ver a mi madre cómo calma a Alana Martina en su pecho. No cambio esta sensación por nada. Amo a mis padres, amo a mi familia. ¡Gracias a todos!".

Shakira canceló su gira 'El Dorado' por hemorragia en sus cuerdas vocales

Muy preocupada la cantante manifestó en sus redes sociales el diagnostico que la obligó a cancelar hasta el 2018 su gira por Europa. A través de un comunicado, la colombiana explicó el motivo que esta afectando su salud.