Descubre nuestro ¡Top 5! con los chismes de los famosos

Idiota, ridiculo y hasta viejo loco, son algunos de los comentarios que recibió el excéntrico multimillonario, Gianluca Vacchi, en su último video publicado.

Bailando la canción "Perro fiel" de Shakira y Nicky Jam, el empresario volvió a sus acostumbrados bailes en Instagram.

Esta vez, sus seguidores no elogiaron sus seductores movimientos, sino que por el contrario, el video desató todo tipo de comentarios que se burlaban de la oveja que utilizó Vacchi para realizar su coreografía.

Rafael Novoa y Adriana Tarud olvidaron su aniversario y así lo contaron a sus seguidores

“Seis años después nos seguimos riendo igual. Hasta de que a los dos se nos pasó que hoy era nuestro aniversario. Gracias por ser el hombre, esposo y papá que eres. Te amo @novoarafael”. Escribió en el mensaje de la foto Adriana.

Las tiernas fotos de Elena Guillermo Tovar

La ex señorita Colombia, Andrea Tovar, sorprendió a sus seguidores con las primera fotografías de su primogénita, Elena Guillermo Tovar, quien nació el 10 de enero del presente año como fruto de su amor con el futbolista Julián Guillermo.

“Este es el porqué de no estar tan presente en redes sociales, y es que ahora funciono diferente. Es que mi vida ahora es diferente ¡ME ENAMOREÉ PARA SIEMPRE! Nuevos retos, nuevas energías, nuevos planes, nuevo todo. Trasnochar ahora es una gran muestra de amor y escuchar un quejido es un signo de alerta (jajaja) mi sueño ahora es compartido con esta hermosa #ElenaGuillermoTovar”. Compartió con sus seguidores Andrea.

Así respondió Mabel Cartagena a quienes la acusaron de usar Photoshop

“Y fue noticia que yo “me hago” Photoshop. Aunque la nota me causó gracia porque debo aceptar que no me había dado cuenta de la foto, tengo que dejar claro algo... Yo DETESTO el Photoshop, no quiero que me alarguen la estatura, ni que me pongan nalgas como en Soho, o que me dejen la cintura como avispa. La foto no la edité yo, de hecho ya había subido la foto original tal cual. Adoro algunos filtros como para darle color o fondos blancos a la foto, pero cambiar mi cuerpo jajaja, horrible, ¡fatal! No, no, no, gracias a todos los medios que subieron la foto horriblemente retocada, acá les confirmo que no fui yo, mi querido Gio, editando fotos eres muy buen peluquero ¡Feliz lunes! Y ya saben, si van a editar fotos, que no sea a lo Kardashian”.

Laura acuña reveló el sexo y nombre de su segundo bebé

La presentadora dio la noticia en vivo en el programa matutino “Muy buenos días”.

Laura había compartido con sus seguidores que el nombre del bebé sería Federico, pero un cambio repentino la hizo cambiar esa primera opción y confirmar que su hijo definitivamente se llamará Nicolás Kling Acuña.

Nelson Velásquez bajo de peso por críticas de amigos y fans

El cantante vallenato, ex vocalista de la agrupación Los inquietos, confesó al programa La Red, que por comentarios de sus amigos más cercanos y algunas de sus seguidoras cambió dejó el sobrepeso que tenía sin realizarse ninguna cirugía.

Velásquez pesaba hace 3 años 98 kilos, cuando un amigo le dijo: “Compa, ponga el canal tal, que está saliendo en el programa (…) mírese compa, hermano se ve demasiado gordo, mire cómo está, mire cómo se le ve la cara”, dijo el cantante.

Seguido de ese comentario Nelson escucho a unas fans hablando de él al terminar una de sus presentaciones en el lugar: “¡Ay! Cómo canta de bonito, sí, pero está demasiado gordo”.

El artista se enfocó en darle un giro a su vida. Atrás quedaron los días en comer a deshoras y dormir mal. Su nueva rutina está en comer saludable, a horas, y realizar su rutina de ejercicio a diario. 20 son los kilos que aproximadamente el cantante ha bajado de peso.