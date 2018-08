Carolina Gómez: “amo el cine, amo las películas, amo ser actriz’

Carolina Gómez es de ese tipo de mujeres inteligentes y talentosas que exhiben una sensualidad innata. En su caso se suma esa voz modulada en tonos agudos y dulces que dan textura a sus interpretaciones y embruja al público con su magia. A los 42 años, es un alma libre y sumamente apasionada por su profesión, pero que se reinventa todos los días. Le gusta asumir retos y da lo mejor de sí en cada uno, pues le asusta el conformismo. Es difícil encasillarla en un solo rol, pues juega combinando sus personajes con su papel como empresaria y ahora como ‘youtuber’ en temas de belleza. “Confieso que me gusta retarme a mí misma a la hora de interpretar. Quiero trabajar con directores sensacionales que me ayuden a crecer como actriz, y también seguir con mi faceta de empresaria, pues toda la vida he sido emprendedora y siempre tengo un proyecto nuevo en mente”. A su belleza clásica, su cuerpo delgado y atlético que queda en evidencia en esta sesión fotográfica, se suma su capacidad camaleónica para desaparecer dentro de sus personajes. En las entrevistas no es condescendiente, habla claro y con naturalidad y confiesa que actualmente se siente complacida con su carrera, con sus proyectos y siendo la madre de Tomás Hoyos, de 22 años, y la esposa de Borja Aguirre, con quien lleva nueve años de relación y 5 de casada. Locutora, también presentadora y fiel a sus sueños, nos abre las puertas de su jardín único, lleno de dulces aromas y colores.

¿De dónde surgió el proyecto de convertirte en ‘youtuber’?

Llevamos año y medio dándole forma a esta idea de ser youtuber de belleza, pues es una invención de una generación distinta a la mía, es un canal de comunicación que nos abrieron y me parece fantástico. Te comunicas directamente con tus seguidores. Katarina Stetz, la persona con la que he desarrollado este sueño, es una ingeniera química sueca, somos muy amigas y tenemos en común que ambas nos untamos todo lo que encontramos en la cocina y queríamos regalarles nuestro conocimiento a los seguidores.

¿Cómo ha sido tu debut?

Muy positivo. La idea surgió porque en mis redes me preguntaban mucho por los jugos que me tomo, por mi dieta, por mis trucos de belleza, entonces a veces no tenía el espacio para darles respuesta a mis seguidores y no me daba el tiempo de comunicarme con todos, pues han sido muy bacanes y siempre me acompañan.

Hacen una dupla interesante ustedes dos…

Hemos logrado un gran vínculo; es escandinava, científica, yo soy artista y tenemos en común que nos gusta la belleza natural, ‘clean beauty’. Pero lo compartimos de una manera distinta porque es un complemento a lo que vienen haciendo los youtubers. No es algo tan científico, pero lo hacemos hablando de temas reales; tengo rosácea desde niña y por obligación me ha tocado cuidarme más de lo normal.

¿Eras consumidora de este tipo de plataformas?

Los admiro mucho, qué nota que tuvieron la osadía de lanzarse a hablarle a la gente. Mis seguidores curiosamente están entre los 18 y los 30 años, y otras personas mayores, aunque no me siguen en redes, me han acompañado hace muchos años y les interesa saber en qué ando… También tengo un hijo de 22 años, entonces estos influenciadores son más cercanos a mí de lo que yo me imagino y hablo un lenguaje parecido al de ellos. Conseguí un equipo superchévere y grabamos en Los Ángeles. La idea es tener un mundo sin fronteras como el que ofrece YouTube y recorrer el mundo hablando de belleza.

Se rumora que planeas sacar al mercado una línea de belleza...

Vamos a ver, eso lo hablaremos más adelante, pero sí está entre mis planes lanzar una línea de productos, pues tengo el conocimiento y me encantaría hacerlo… Vamos a ver cuándo llega y se puede materializar ese proyecto.

¿En qué quedó tu proyecto de artesanías?

Japy Krafts se convirtió en Yutes. Me concentré solamente en un producto, que son las espadrilas, y me parecen superchéveres. Estoy implementando todo lo que aprendí todos estos años con los artesanos: todo lo hacemos a mano, la escogencia de los materiales, la sostenibilidad, el comercio justo, y me concentré solo en mis zapatos. Hace dos años los pusimos en Colombiamoda, el año pasado cerré un desfile con Juan Pablo Socarrás y voy a relanzar la marca en diciembre. Ya hicimos el proceso de aprendizaje.

También lanzarás una colección cápsula con la marca Name…

Sí. Name es una firma paisa concentrada en denim, la creadora es Pilar Rodríguez y la empresa forma parte de Expofaro y hacen cosas increíbles. Mi idea es seguir apoyando el talento nacional. Estamos haciendo la colección a cuatro manos; ha sido un proceso superbonito porque además siento que es muy cercano a mí y es más manejable, pues no estoy en Colombia cien por ciento y puedo manejar a distancia la producción y las conversaciones con los artesanos. Antes me metí mucho con el tema de artesanía para el hogar, pero es un negocio que no está bien desarrollado en el país, es complicado, la gente no le invierte, pero igual sigo trabajando de la mano de los artesanos y me encanta.