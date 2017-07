"Lo peor que le puede pasar a la mujer es ganar menos" Carolina Gaitán

¿Cómo defines tu poder femenino?

Como fuerte, arraigado, lleno de música y con el talento que Dios me dio. Además, nací en una familia de cuatro mujeres, hay un ‘power’ muy especial que nos hace únicas.

¿Cómo mantenernos empoderadas cuando nuestros derechos están siendo violentados?

Estando muy unidas; es mejor a que vivamos envidiándonos las unas a las otras. Tenemos todo a nuestro favor: inteligencia, talento, la sensibilidad y la intuición, que muchas veces los hombres no tienen. (Vea también: Verónica, Diana, Maía y Carolina: Cuarteto divino y poderoso)

Algunos tips empoderadores.

Tengo una tía muy hermosa que me dice que cuando esté ‘down’ o triste, me pinte la boca de rojo porque eso me da la energía de un color que tiene mucha fuerza. Yo lo hago. Otro es la fe, ese es mi pilar. Cuando uno hace las cosas con disciplina y bien hechas, todo sale muy bien.

Lo más rico y lo más complicado de ser mujer.

Lo más rico es la feminidad; me encanta. En cuanto a lo complicado, creo que en cuestión de sueldos, porque en el mundo entero siguen siendo inferiores los de las mujeres. Deben darnos un trato igualitario, merecemos estar en otro nivel.

La mujer que más admiras…

A Natalie Portman, porque me parece que es bellísima, pero además es supremamente talentosa, trabajadora, entre película y película siempre está aprendiendo un idioma distinto, ha estudiado en Harvard... ¡Es pilísima! Es una mujer 10 para mí.

¿Cómo combinas tu faceta profesional con la personal?

En mi caso, van muy de la mano porque soy la misma persona, la misma que está en el escenario y la misma que está abajo; pero en la medida de lo posible trato de separarlos y de tener privacidad con mi esposo y no estar ventilando cada paso que doy.

Proyectos que se avecinan.

Gracias a Dios tengo mucho trabajo, es una bendición absoluta. Además de 'Mujeres a la plancha, recargado', estoy en la siguiente temporada de 'Sin senos sí hay paraíso', producido por Fox Telecolombia para Telemundo.