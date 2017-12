Carmen Villalobos ¡la reina de la TV!

Con la desenvoltura que la caracteriza y ese carisma arrollador que encanta a donde llega, nos encontramos con la bella Carmen Villalobos, quien nos contó acerca de sus nuevos proyectos, con los que una vez más nos deja claro por qué siempre está vigente en cada una de sus facetas: como actriz, modelo, empresaria y novia.

Te vemos nuevamente en el rol de modelo, ¿de qué se trata?

Soy la imagen de Stop Jeans, marca enfocada en el poder femenino, con el que queremos que todas las mujeres se sientan hermosas, seductoras y seguras. Es una línea muy cómoda que te permite moverte con toda la libertad del mundo, que te brinda la oportunidad de ser muy femenina, pero al mismo tiempo muy guerrera. Está pensada para aquellas mujeres multifacéticas que son ejecutivas, que llevan a sus hijos al colegio, que van al gimnasio y que responden cien por ciento en cada una de sus facetas.

Cada vez se desdibuja más el estereotipo de la mujer 90-60-90 y las mujeres con curvas reales, como Ashley Graham, también se convierten en protagonistas de grandes campañas y pasarelas. ¿Qué opinas al respecto?

Me parece fabuloso. La mujer perfecta no existe. Todas, las altas, bajitas, morenas, blancas, tenemos algo espectacular. La talla no importa, lo que prevalece es cómo ú te sientas. Soy fiel seguidora de que nos mostremos tal y como somos. El cómo tú te sientas es lo que reflejas.

¿Cuáles son tus claves a la hora de comprar un jean?

1. Que se moldeé perfectamente a mi cuerpo y que no se deforme durante el día.

2. Que no sean rígidos ni incómodos al momento de ponérselos

3. Que te haga ver muy sexi

¿Con qué estilo te identificas?

Yo tengo un estilo muy relajado, siempre siguiendo una moda, porque quiero verme linda, pero mi estado ideal son jeans, tenis, camiseta y chaqueta.

Este es uno de tus últimos proyectos del año, pero ¿qué más viene para ti?

Todo parece indicar que la segunda temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se estrena en Colombia en enero del 2018. Grabamos durante todo el año y al parecer terminamos en marzo y en abril. También se estrena una película que grabé al final del año pasado en República Dominicana que se llama ‘El fantasma de mi novia’, con William Levy, con quien somos protagonistas. Es una comedia romántica superlinda para todo público. Ya quería una historia muy diferente a lo que venía haciendo y fue espectacular hacerla. Se ha demorado un poco la posproducción porque tiene muchos efectos especiales. Es fantástica y mágica.

Es tu primera película, ¿qué tal la experiencia?

¡Espectacular! Me sentí muy feliz, la gente de República Dominicana es divina y el país es maravilloso. Me impresionó en todo lo que se parecen los dominicanos a los costeños, en la comida, en los modismos, el ‘tumbao’… Todo el tiempo escuchaba merengue y bachata y me encantan, pero casi no bailé, las grabaciones consumían casi todo el tiempo.

¿La anécdota que más recuerdas de las grabaciones?

Cuando mi set fue el Central Park en Nueva York, en pleno invierno, congelada hasta el pelo, pero fue una experiencia inolvidable. Espero que la traigan muy pronto a Colombia para que la gente pueda verla.

¿Qué tal fue trabajar con William Levy?

Él está en otro nivel, es un actor de Hollywood, era también productor de la película y muy disciplinado, que ha llegado muy lejos gracias a su constancia y su trabajo. Estaba pendiente de cada detalle, de cada cosa de la película. Un gran compañero. Desde todos los aspectos, fue una experiencia única. Si mañana me llaman para hacer otra película, no lo pienso dos veces.

Hace muchos años no haces teatro. ¿Te gustaría volver a las tablas?

¡Me encantaría! De hecho, hay un proyecto en remojo, no para Colombia, sino para México y Estados Unidos, entonces me fascinaría poder hacerlo porque hace años que no piso las tablas. Sería espectacular sentir al público vibrando contigo en ese mismo momento.

¿En el mapa de tus sueños está Hollywood?

Me encantaría, pero he tenido la fortuna de terminar y empatar, entonces siempre tengo proyectos a los que les entrego el alma y eso me hace muy feliz.

Hace poco cumpliste 9 años de noviazgo con Sebastián Caicedo. Con tantas grabaciones y promociones, ¿cuál es el tiempo para compartir en pareja?

Gran parte del éxito de una relación es la confianza, el amor y la admiración. Sebastián y yo nos hemos visto cuatro veces este año, pero entre los dos hay una confianza y un compromiso tan profundos que la distancia no es un impedimento para estar juntos. Yo he visto más a mis compañeros de trabajo que a Sebastián. Cuando sabes que la persona que está a tu lado tiene tus mismos valores, comparte tus mismos sueños y construyen los mismos ideales, no importa nada más. Hoy en día la tecnología es gran aliada para mantenernos en contacto y eso nos ayuda mucho. Todas las noches nos conectamos.

¿Cuál es la estrategia para mantenerte vigente en cada una de tus facetas?

Parte de todo es hacerlo con amor y ser consciente de tener el tiempo cuando te comprometes con algo. No se trata de ser imagen de algo y ya, sino de sentirse identificada con lo que estás haciendo.

Llega Navidad y Año Nuevo. ¿Qué planes tienes?

Estaré aquí en Bogotá; Sebastián llega a mediados de diciembre. Para nosotros es muy importante la familia. Sebastián y yo durante todo el año trabajamos mucho, pero para los dos, Navidad y Año Nuevo son muy importantes. Disfrutamos todos juntos; mi mamá cocina muy rico. Pasamos las dos familias unidas, se la llevan muy bien. Todos los agüeros que conocemos los hacemos (risas).