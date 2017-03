Carlos Torres , el 'profe' más sexy de la TV

La actuación es una de sus más grandes pasiones. Su primera experiencia en las tablas fue en el colegio y la recuerda como una de sus anécdotas más valiosas. Cuando terminó sus estudios, hace 11 años, partió de su natal Barranquilla rumbo a Bogotá con la intención de hacer realidad sus sueños. Hoy, una década después, asegura que la vida lo ha premiado con grandes experiencias que lo han llevado a formarse como actor y como persona. La ley del corazón, Sala de urgencias, Bailando con las estrellas y Niñas mal son algunas de las producciones en las que ha demostrado su versatilidad como actor. Ahora asume un nuevo reto encarnando a Francisco, un profesor despreocupado, idealista y con una actitud muy positiva ante las adversidades de la vida.

¿Cómo llegó la propuesta de ser Francisco el matemático?

Herney Luna, director de varias producciones y con quien ya había trabajado antes, me pidió que audicionara y me dio las bases de cómo quería ver a Francisco. Presenté el casting y conté con la fortuna de ganármelo.

Esta fue una serie que marcó la vida de muchos. ¿Cuál es tu estrategia como actor para que la gente se enamore de tu personaje?

Hacer un muy buen papel y dar en cada escena lo mejor de mí. Esta historia fue un éxito en su primera versión por el trabajo en equipo. Si logramos el mismo resultado, será también por esta razón. Considero que la gente no solo se enamora de un personaje como Francisco: amable, altruista y lleno de valores, sino que además la influencia de los otros personajes en él hacen que se vea como un hombre real.

¿Qué tiene Carlos de Francisco?

El amor por su trabajo; él es un apasionado por la pedagogía y hace lo que sea por mejorar cada día. Yo soy igual, soy muy dedicado a mi profesión, a mi carrera, me apasiona y la amo con todas mis fuerzas y trato siempre de hacer lo mejor posible.

¿Cuál ha sido la mejor experiencia de este nuevo proyecto?

Además de mi enriquecimiento como actor, siempre valoro el compartir con todo el equipo, conocer nuevos actores y hacer nuevos amigos. No había tenido la oportunidad de trabajar con varios colegas que están en este proyecto, y eso es muy valioso para mí. De cada uno aprendo algo que me enriquece.

¿Cómo recuerdas tu época en el colegio?

Fui muy juicioso en la primaria, pero cuando entré a la secundaria me descarrilé un poco. Aparecieron la rumba, los amigos, las escapadas y más cosas que me alejaron un poco del estudio. Sin embargo, nunca perdí ni repetí un año. Creo que supe manejar muy bien ese momento de mi adolescencia. Mis mejores amigos de toda la vida, con quienes todavía me hablo, los conocí en el colegio. Tengo los mejores recuerdos de esa época.

¿Una anécdota inolvidable de cuando eras estudiante?

Tengo muchísimas: bromas, risas, una que otra escapadita del colegio (risas)... pero sobre todo fue el lugar en el que inicié con la actuación. Allí tuve mi primera obra de teatro.

¿Cuál era tu materia favorita?

Educación física (risas), pero también me gustaba mucho sociales.

¿Qué conservas de la cultura costeña?

Todo: la alegría, el sabor, el positivismo y el buen sentido del humor.

¿Cómo te describes?

Como una persona tranquila, positiva, apasionada y muy familiar.

¿A quién le agradeces y por qué?

A mi familia, porque pase lo que pase, siempre van a estar ahí. Lo han hecho antes, durante y estoy seguro de que lo seguirán haciendo a futuro.

¿Qué significa tu mamá para ti?

Todo. Gracias a ella estoy donde estoy. Es mi apoyo incondicional.

¿Cuál es el consejo que más te da?

“Tienes que ser rápido para escuchar y lento para contestar”.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Poder realizarme como actor con los más altos estándares que se pueda y lograr dedicarme a esto toda mi vida.

¿Como muchos de tus colegas, también ansías llegar a Hollywood?

Creo que para cualquier actor es un tema de conversación presente. Hollywood es Hollywood. Si se presenta la oportunidad, hay que aprovecharla sin pensarlo.

Cuando estás con Joanna Castro se ven enamoradísimos. ¿Hace cuánto están juntos?

Hace cuatro años. La verdad es que es una persona incondicional en mi vida. Hubo feeling desde el primer momento en que nos vimos. Empezamos a salir y desde entonces estamos juntos. Estamos muy felices.

¿Han pensado en ampliar la familia?

No, todavía no; ni siquiera me he casado (risas). Para pensar en familia falta tiempo.

¿Cuál es el plan que más disfrutan en pareja?

Somos de planes muy relajados, ir a ver una buena película, obra de teatro o disfrutar un buen restaurante.

¿Qué otros proyectos vienen para ti en este 2017?

Vienen muchas cosas para mi carrera de las que espero poder hablarles muy pronto.